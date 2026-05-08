आज जारी होगा पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें सबसे तेज नतीजे

WBBSE Madhyamik 10th Result 2026 @wbresults.nic.in: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) के 10वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार आज (8 मई) खत्म होने जा रहा है. पश्चिम बंगाल बोर्ड आज यानी 8 मई 2026 को सुबह 9:30 बजे माध्यमिक (10वीं) परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा. जो छात्र इस साल परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in और wbbse.wb.gov.in पर देख सकेंगे. इसके अलावा छात्रों की सुविधा के लिए कई अन्य माध्यम भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके जरिए वे आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं फरवरी महीने में आयोजित की गई थीं. परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे, जो अब बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड के अधिकारियों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि रिजल्ट 8 मई को सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा. वहीं, रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइटों पर करीब 10 बजे तक एक्टिव कर दिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल बोर्ड की वेबसाइट पर कैसे देखें अपना रिजल्ट?

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर WBBSE Madhyamik Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आप नए पेज पर चले जाएंगे, जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.

जानकारी दर्ज करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट ले लें.

डिजिलॉकर (DigiLocker) पर कैसे मिलेगी मार्कशीट?

डिजिलॉकर के माध्यम से भी छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

सबसे पहले DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.

अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया है तो लॉगिन करें या फिर आधार नंबर इस्तेमाल करके साइन अप करें.

एजुकेशन सेक्शन में जाएं और West Bengal Board of Secondary Education चुनें.

इसके बाद Class 10 Marksheet चुनें और अपना रोल नंबर, साल समेत अन्य जानकारी भरें.

आपकी मार्कशीट आपके डिजिलॉकर अकाउंट में सेव हो जाएगी.

एसएमएस (SMS) के जरिए कैसे चेक करें रिजल्ट?

अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो तो छात्र एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.

अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं.

टाइप करें: WB10 <स्पेस> रोल नंबर (उदाहरण: WB10 1234567)

इस मैसेज को 5676750 पर भेज दें.

आपका रिजल्ट आपको एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाएगा.

मार्कशीट में जरूर चेक करें ये जानकारियां

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना चाहिए.

छात्र का नाम

रोल नंबर

पिता/अभिभावक का नाम

जन्म तिथि

स्कूल का नाम

प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

कुल अंक

पास/फेल का स्टेटस

यदि मार्कशीट में कोई गलती हो तो छात्रों को तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए.

कितने नंबर मिलने पर होंगे पास?

पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 25% अंक (लिखित और प्रैक्टिकल दोनों में मिलाकर) प्राप्त करने अनिवार्य हैं. यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में असफल हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसकी जानकारी बोर्ड द्वारा रिजल्ट के बाद दी जाएगी.

मूल मार्कशीट कैसे मिलेगी?

वेबसाइट या डिजिलॉकर से प्राप्त की गई मार्कशीट प्रोविजनल होती है. छात्रों को उनकी मूल मार्कशीट उनके संबंधित स्कूलों द्वारा रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों बाद दी जाएगी. बोर्ड स्कूलों को मार्कशीट भेज देगा, जिसके बाद छात्र अपने स्कूल जाकर इसे प्राप्त कर सकेंगे.

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