गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी

कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और लगातार प्रयास इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं.तमिलनाडु की रहने वाली एस. इन्बा ने इस बात को सच साबित किया है. बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली इन्बा ने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटीं. सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर IPS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया. उनकी सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं.

आर्थिक तंगी के बीच गुजरा बचपन

एस. इन्बा तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सेंगोट्टई इलाके की रहने वाली हैं. उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर रहा है. उनकी मां बीड़ी बनाने का काम करती हैं, जबकि उनके पिता बस कंडक्टर के रूप में नौकरी करते हैं. परिवार की आय सीमित होने के कारण घर का खर्च चलाना भी चुनौतीपूर्ण था. इन कठिन परिस्थितियों में पली-बढ़ी इन्बा ने बचपन से ही अपने परिवार की स्थिति सुधारने का सपना देखा. उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा ही वह रास्ता है, जिससे वह अपने जीवन और परिवार का भविष्य बदल सकती हैं.

भाई के सहयोग ने दिखाया सही रास्ता

इन्बा की सफलता में उनके भाई का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है. परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण उनके भाई अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बहन की पढ़ाई और सपनों को प्राथमिकता दी. जब इन्बा परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए नौकरी करने के बारे में सोच रही थीं, तब उनके भाई ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की और लगातार उनका हौसला बढ़ाया. वर्तमान में उनके भाई विदेश में नौकरी कर रहे हैं और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

इंजीनियरिंग के बाद शुरू की सिविल सेवा की तैयारी

एस. इन्बा ने वर्ष 2020 में कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. उनका लक्ष्य IAS अधिकारी बनने का था. तैयारी के दौरान उन्होंने सरकारी लाइब्रेरी में लंबे समय तक पढ़ाई की. उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रखी और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में किसी तरह की कमी नहीं आने दी.

लगातार असफलताओं के बावजूद नहीं टूटा हौसला

यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इन्बा को भी इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. वह लगातार दो बार प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. असफलताओं से सीख लेकर उन्होंने अपनी तैयारी को और मजबूत किया. इसी दौरान उन्हें तमिलनाडु सरकार की एक योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत मिली आर्थिक मदद से उन्हें बेहतर माहौल में पढ़ाई करने का अवसर मिला.

तीसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता

लगातार मेहनत और आत्मविश्वास के साथ इन्बा ने तीसरी बार यूपीएससी परीक्षा दी. इस बार उनकी तैयारी पहले से अधिक मजबूत थी. उन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार किया और ऑल इंडिया स्तर पर अच्छी रैंक हासिल की. इसके बाद उन्होंने IPS सेवा को चुना.



