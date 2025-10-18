हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC Success Story: मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता

UPSC Success Story: मां का सपना बना जिंदगी का मकसद, अंकिता ने दुख को ताकत बनाकर पाई UPSC में सफलता

हरियाणा की अंकिता चौधरी ने मां को खोने के गम के बीच भी हौसला नहीं खोया और दूसरे प्रयास में UPSC में 14वीं रैंक हासिल कर IAS बनीं. आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Oct 2025 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के रोहतक जिले के छोटे से कस्बे मेहम की रहने वाली अंकिता चौधरी की कहानी केवल एक UPSC टॉपर की नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेटी की है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर भी हार मानने से इनकार कर दिया. यह कहानी है उस लड़की की, जिसने अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए आंसू के साथ-साथ हौसले से भी लड़ाई लड़ी.

अंकिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था. पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली अंकिता का सपना था कि वह IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करें. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पूरे मन से UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू की. लेकिन साल 2017 में जब वह अपना पहला प्रयास दे रही थीं, तभी उनकी जिंदगी ने ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

UPSC परीक्षा में असफल होने का दुख तो था ही, उसी साल उनकी मां का निधन हो गया. अंकिता के शब्दों में मां मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत थीं, उनके जाने के बाद सब कुछ खाली सा लगने लगा. लेकिन जब दुखों के पहाड़ टूटे, तब उनके पिता ने उन्हें टूटने नहीं दिया. उन्होंने कहा बेटा, मां का सपना तुम्हारे हाथों पूरा होगा और शायद यही एक वाक्य अंकिता के जीवन का मोड़ बन गया.

दूसरे प्रयास में रची सफलता की कहानी

मां की याद और पिता के भरोसे को दिल में बसाए अंकिता ने 2018 में दोबारा परीक्षा दी. इस बार न केवल उन्होंने UPSC क्लियर किया, बल्कि ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल की. उनका ऑप्शनल विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. अंकिता की यह सफलता केवल व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए उम्मीद की किरण थी जो असफलता से टूट जाते हैं. उन्होंने कहा था असफलता डर नहीं, सबक देती है. और जब आप सबक सीख लेते हैं, तो सफलता खुद चलकर आपके पास आती है.

आईएएस अधिकारी के रूप में नई पहचान

आज अंकिता चौधरी एक सम्मानित IAS अधिकारी हैं. सरकारी घर, गाड़ी, ड्राइवर और अन्य सुविधाओं के साथ अब उन्हें वह जीवन मिला है जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था. लेकिन अंकिता के लिए असली संतोष इस बात का है कि अब वह लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं. वह कहती हैं मां ने हमेशा कहा था कि बेटी, ऐसा काम करना जिससे लोग तुम्हें दुआएं दें. बस वही करने की कोशिश करती हूं.

सोशल मीडिया पर भी हैं एक्टिव

अंकिता सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं. वह एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों से संवाद करती हैं, अपनी तैयारी की कहानियां साझा करती हैं और उन युवाओं को प्रेरित करती हैं जो UPSC की कठिन राह पर चल रहे हैं. वह अक्सर लिखती हैं कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती है.

यह भी पढ़ें -  पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी, रिश्वत के जाल में फंसे ‘सिस्टम के सख्त अफसर’ की कहानी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Oct 2025 08:34 AM (IST)
Tags :
Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Day 16: 'कांतारा: चैप्टर 1' की तीसरे फ्राइडे घटी कमाई , लेकिन इतिहास रचने से इंचभर दूर, जानें 16 दिनों में कितने तोड़े रिकॉर्ड
'कांतारा: चैप्टर 1' की तीसरे फ्राइडे घटी कमाई , लेकिन इतिहास रचने से इंचभर दूर, जानें 16 दिनों में कितने तोड़े रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
फूड
दिवाली पर बाजार में आ रहे नकली डेयरी प्रोडक्ट, घर पर ऐसे बनाएं क्रीमी पनीर
दिवाली पर बाजार में आ रहे नकली डेयरी प्रोडक्ट, घर पर ऐसे बनाएं क्रीमी पनीर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget