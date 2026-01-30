22 साल की उम्र में बने IPS, बिना कोचिंग UPSC पास कर अभिजीत पाटील ने कर दिखाया कमाल

UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है.लाखों युवा इसमें बैठते हैं, लेकिन सफल होना आसान नहीं होता. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि UPSC पास करने के लिए महंगी कोचिंग और लंबी तैयारी जरूरी है. लेकिन राजस्थान कैडर के युवा IPS अधिकारी अभिजीत पाटील ने यह साबित कर दिया कि अगर लगन और सही रणनीति हो, तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं.

कम उम्र में जिम्मेदार अफसर



अभिजीत पाटील ने महज 22 साल की उम्र में UPSC पास कर IPS अधिकारी बनने का रिकॉर्ड बनाया. उनका चेहरा और ‘बेबी फेस’ देखकर लोग अक्सर यकीन नहीं कर पाते कि वे वर्दी में IPS हैं. लेकिन काम और जिम्मेदारी निभाने के मामले में वे पूरी तरह परिपक्व हैं.

शुरुआत और पढ़ाई

अभिजीत का जन्म 11 जून 1999 को महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ. उन्होंने सिविल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक किया.बीटेक के अंतिम वर्ष में ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की.खास बात यह रही कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि सेल्फ-स्टडी पर भरोसा किया.

यूट्यूब वीडियो से सपना, और खुद की रणनीति

एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि यूट्यूब पर एक UPSC टॉपर का वीडियो देखकर उनके मन में अफसर बनने का सपना आया.इसके बाद उन्होंने सिलेबस को समझा और अपनी खुद की तैयारी की रणनीति बनाई.

कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी

अभिजीत ने करीब 8 महीनों तक रोजाना 8 घंटे पढ़ाई की. उन्होंने किताबों की संख्या कम रखी और बार-बार रिवीजन पर ध्यान दिया.उनका मानना था कि सिलेबस की गहरी समझ, स्मार्ट स्टडी और नियमित रिवीजन ही सफलता की कुंजी है.

सफलता और रैंक

इस मेहनत का नतीजा रहा कि अभिजीत ने UPSC 2022 में 470वीं रैंक हासिल की. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि बहुत बड़ी है. चयन के बाद उन्हें राजस्थान कैडर में IPS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

अभिजीत पाटील आज राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ में ASP के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. वे युवाओं को सही दिशा दिखाने और प्रेरित करने का काम करते हैं.उनकी कहानी यह बताती है कि अगर मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य साफ हो, तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं होती.अभिजीत पाटील की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों की वजह से अपने सपनों को छोटा मान लेते हैं. उन्होंने साबित किया कि बिना कोचिंग और कम समय में भी UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास की जा सकती है. सही सोच, सही रणनीति और लगातार मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है

