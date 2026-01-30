हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा22 साल की उम्र में बने IPS, बिना कोचिंग UPSC पास कर अभिजीत पाटील ने कर दिखाया कमाल

22 साल की उम्र में बने IPS, बिना कोचिंग UPSC पास कर अभिजीत पाटील ने कर दिखाया कमाल

राजस्थान के सबसे युवा IPS अधिकारी अभिजीत पाटील ने महज 22 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग के UPSC पास कर इतिहास रचा.आइये जानतें हैं उनकी सफलता की कहानी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Jan 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है.लाखों युवा इसमें बैठते हैं, लेकिन सफल होना आसान नहीं होता. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि UPSC पास करने के लिए महंगी कोचिंग और लंबी तैयारी जरूरी है. लेकिन राजस्थान कैडर के युवा IPS अधिकारी अभिजीत पाटील ने यह साबित कर दिया कि अगर लगन और सही रणनीति हो, तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं.

कम उम्र में जिम्मेदार अफसर

अभिजीत पाटील ने महज 22 साल की उम्र में UPSC पास कर IPS अधिकारी बनने का रिकॉर्ड बनाया. उनका चेहरा और ‘बेबी फेस’ देखकर लोग अक्सर यकीन नहीं कर पाते कि वे वर्दी में IPS हैं. लेकिन काम और जिम्मेदारी निभाने के मामले में वे पूरी तरह परिपक्व हैं.

शुरुआत और पढ़ाई

अभिजीत का जन्म 11 जून 1999 को महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ. उन्होंने सिविल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक किया.बीटेक के अंतिम वर्ष में ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की.खास बात यह रही कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि सेल्फ-स्टडी पर भरोसा किया.

यूट्यूब वीडियो से सपना, और खुद की रणनीति

एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि यूट्यूब पर एक UPSC टॉपर का वीडियो देखकर उनके मन में अफसर बनने का सपना आया.इसके बाद उन्होंने सिलेबस को समझा और अपनी खुद की तैयारी की रणनीति बनाई.

कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी

अभिजीत ने करीब 8 महीनों तक रोजाना 8 घंटे पढ़ाई की. उन्होंने किताबों की संख्या कम रखी और बार-बार रिवीजन पर ध्यान दिया.उनका मानना था कि सिलेबस की गहरी समझ, स्मार्ट स्टडी और नियमित रिवीजन ही सफलता की कुंजी है.

सफलता और रैंक

इस मेहनत का नतीजा रहा कि अभिजीत ने UPSC 2022 में 470वीं रैंक हासिल की. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि बहुत बड़ी है. चयन के बाद उन्हें राजस्थान कैडर में IPS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

अभिजीत पाटील आज राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ में ASP के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. वे युवाओं को सही दिशा दिखाने और प्रेरित करने का काम करते हैं.उनकी कहानी यह बताती है कि अगर मेहनत सच्ची हो और लक्ष्य साफ हो, तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं होती.अभिजीत पाटील की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों की वजह से अपने सपनों को छोटा मान लेते हैं. उन्होंने साबित किया कि बिना कोचिंग और कम समय में भी UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास की जा सकती है. सही सोच, सही रणनीति और लगातार मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है

यह भी पढ़ें - CUET PG 2026 फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, 30 जनवरी तक ठीक कर लें फॉर्म की गलती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Education IAS Abhijeet Patil UPSC Success
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
विश्व
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को 16 बार क्यों किया था माफ, कौन-सी गलती उन्हें पड़ी भारी?
पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को 16 बार क्यों किया था माफ, कौन-सी गलती उन्हें पड़ी भारी?
हेल्थ
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget