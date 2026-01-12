हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाडॉक्टर से आईएएस बनने तक का सफर, 12 घंटे की ड्यूटी; नींद से समझौता और मजबूत इरादों की कहानी

डॉक्टर से आईएएस बनने तक का सफर, 12 घंटे की ड्यूटी; नींद से समझौता और मजबूत इरादों की कहानी

12 घंटे की अस्पताल ड्यूटी और MBBS की पढ़ाई के बीच UPSC की तैयारी कर अंजलि गर्ग ने आईएएस बनने का सपना पूरा किया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार सालों तक दिन-रात मेहनत करते हैं. इसका आकर्षण इतना गहरा है कि लोग लाखों की सैलरी वाली नौकरी छोड़कर भी इस रास्ते को चुन लेते हैं. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि हिम्मत, संघर्ष और आत्मबल की मिसाल बन जाती हैं. ऐसी ही कहानी है आईएएस अंजलि गर्ग की.

अंजलि गर्ग का जन्म 14 सितंबर 1996 को चंडीगढ़ में हुआ. बचपन से ही उनका सपना डॉक्टर बनने का था. पढ़ाई में वह शुरू से ही तेज थीं और हर परीक्षा को पूरी लगन से देती थीं. स्कूल के दिनों में ही उन्होंने साबित कर दिया था कि मेहनत और अनुशासन उनके स्वभाव का हिस्सा है.

12वीं कक्षा में अंजलि ने 96 प्रतिशत अंक हासिल किए. यह सफलता उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली थी. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह NEET परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. कठिन मेहनत रंग लाई और उन्होंने नीट परीक्षा पास कर ली.

MBBS और बदलता नजरिया

नीट पास करने के बाद अंजलि को दिल्ली के प्रतिष्ठित VMMC और सफदरजंग अस्पताल में MBBS करने का मौका मिला. यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ था. मेडिकल कॉलेज के शुरुआती साल पढ़ाई और प्रैक्टिकल में निकल गए, लेकिन तीसरे साल में जब उन्होंने जमीनी स्तर पर मरीजों की हालत, सरकारी अस्पतालों की चुनौतियां और सिस्टम की सीमाएं देखीं, तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे. यहीं से अंजलि का नजरिया बदलने लगा. उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ डॉक्टर बनकर इलाज करना ही काफी नहीं है, बल्कि सिस्टम में बदलाव लाना भी जरूरी है. यही सोच उन्हें UPSC की ओर ले गई.

ड्यूटी के बाद किताबों से दोस्ती

MBBS के दौरान ही अंजलि ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था. एक ओर मेडिकल इंटर्नशिप, दूसरी ओर सिविल सेवा की तैयारी. अस्पताल में 12 घंटे की नाइट ड्यूटी, थकान, नींद की कमी और फिर भी किताबों के साथ बैठना यह सब किसी परीक्षा से कम नहीं था.

कई बार ऐसा हुआ जब शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था. अंजलि दिन में मरीजों की देखभाल करतीं और रात में अपने सपनों की तैयारी. उन्होंने समय का बेहद सही इस्तेमाल किया और हर खाली पल को पढ़ाई में लगाया.

पहला प्रयास और निराशा

UPSC की तैयारी करते हुए अंजलि ने पहला प्रयास दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाईं. यह पल उनके लिए बेहद कठिन था. इतनी मेहनत के बाद असफलता मिलना किसी को भी तोड़ सकता है. लेकिन अंजलि ने हार मानने की बजाय खुद को और मजबूत किया.

दूसरी कोशिश में बड़ी सफलता

दूसरे प्रयास में अंजलि गर्ग ने वह कर दिखाया, जिसका उन्होंने सपना देखा था. उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 79वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बन गईं. खास बात यह रही कि वह अपने बैच की मेडिकल साइंस टॉपर भी रहीं.

यह भी पढ़ें - Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के तलाक का मामला: जानें कौन हैं उनकी पूर्व पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 12 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Education UPSC Success Story IAS Anjali Garg Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
इंडिया
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
Advertisement

वीडियोज

Varanasi के Dalmandi में चला बुलडोजर, एक्शन के लिए भारी तादाद में फोर्स तैनात | Bulldozer | ABP News
कठुआ के पहाड़पुर इलाके में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 200 मीटर दूर
पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सीमा पर तलाशी अभियान तेज | Jammu & Kashmir | Breaking News
वाराणसी के दालमंडी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन... | Breaking News | UP News
Delhi Weather Alert: तैयार हो जाओ! दिल्ली में अगले 3 दिन होंगे सबसे खतरनाक, IMD ने डराया |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
लखनऊ: KGMU Vs अपर्णा यादव की लड़ाई में पिसेंगे आम लोग? कल ओपीडी बंद
इंडिया
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
40 साल बाद जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, डील महज 4 कदम दूर; पाकिस्तान-चीन की बढ़ जाएगी टेंशन!
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
जनरल नॉलेज
Currency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Indian Baby Girl Names: नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
नन्हीं परी के लिए खोज रहे हैं नाम? देश के पवित्र की आस्था और शक्ति से है इन 7 नामों का कनेक्शन
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget