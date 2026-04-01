यूपीपीएससी की पीसीएस 2024 की परीक्षा में ग्रेटर नोएडा की 3 लड़कियों ने कमाल कर दिखाया. इन तीनों लड़कियों को यूपीपीसीएस 2024 परीक्षा में अच्छी रैंक मिली और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर (कॉमर्शियल टैक्स) के पद पर पोस्टिंग हासिल की. दरअसनल, रोजा जलालपुर गांव की निकिता पंडित ने 24वीं रैंक हासिल की. वहीं, डेरी मच्छा गांव की दो बहनों नेहा नागर और निधि नागर ने भी शानदार प्रदर्शन किया. नेहा को 155वीं रैंक और निधि को 166वीं रैंक मिली.

बीजेपी नेता की बेटियों ने किया कमाल

डेरी मच्छा गांव में रहने वाले भाजपा नेता मनवीर नागर की दो बेटियां नेहा और निधि ने भी यूपीपीसीएस में अच्छी रैंक हासिल की. नेहा नागर को 155वीं रैंक मिली. यह उनका चौथा प्रयास था. उन्होंने दूसरी बार इंटरव्यू दिया और इस बार सफल रही. वहीं, निधि नागर को 166वीं रैंक मिली. यह उनका पांचवां प्रयास था. दोनों बहनों की शुरुआती पढ़ाई दादरी की चिल्ड्रन एकेडमी से हुई. निधि ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी (बॉटनी ऑनर्स) और एमए (सोशियोलॉजी) किया. वह NET भी क्वालीफाई कर चुकी हैं. वहीं, नेहा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से बीए (पॉलिटिकल साइंस) और एमए किया. वह भी NET क्वालिफाई हैं.

परिवार के सहयोग से मिली कामयाबी

मनवीर नागर ने बताया कि असफलता के समय उनकी दोनों बेटियों ने कभी हार नहीं मानी. दोनों बहनों ने लगातार मेहनत जारी रखी और आज सफलता उनके कदम चूम रही है. नागर परिवार ने भी बेटियों को बार-बार प्रयास करने की हिम्मत दी.

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जानें निकिता पंडित की मेहनत का राज

रोजा जलालपुर गांव की रहने वाली निकिता पंडित के पिता वीर सिंह शर्मा ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं. मां हाउसवाइफ हैं. निकिता पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी रहीं. राजस्थान की वनस्थली विद्यापीठ से हाईस्कूल में 90 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में 89 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली निकिता ने गाजियाबाद के राज कुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरकेजीआईटी) से बीटेक किया. खास बात यह है कि निकिता ने बिना कोचिंग के ही पहले प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा पास की. इससे पहले उन्होंने दो बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने यूपीपीसीएस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया.

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यह है निकिता का सपना

निकिता फिलहाल अपने माता-पिता के साथ गाजियाबाद में रहती हैं. उनका सपना आईएएस बनना है. निकिता बताती हैं कि परिवार ने हर मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया. असफलता के बाद भी माता-पिता ने हौसला बढ़ाया और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया.

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