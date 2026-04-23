हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board 10th Result 2026 OUT: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, जानें 27 लाख छात्रों में से कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी

UP Board 10th Result 2026 OUT: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, जानें 27 लाख छात्रों में से कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी

UPMSP UP Board 10th Result 2026 OUT: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है. छात्र up10.abplive.com, upmsp.edu.in या एसएमएस के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं. परीक्षा पास करने के लिए 33-40% अंक जरूरी हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को जारी हुआ.
  • लगभग 27.5 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी.
  • पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य हैं.
  • रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों या SMS से देखा जा सकता है.

UP Board 10th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. आज 23 अप्रैल की तारीख प्रदेश के करीब साढ़े 27 लाख विद्यार्थियों के लिए भविष्य का फैसला लेकर आया है. परीक्षा परिणामों के घोषणा के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि कितने होनहारों ने अपनी मेहनत से सफलता का परचम लहराया है. बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार भी हाईस्कूल में छात्राओं ने बाजी मारी है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों रैंक पर लड़कियां परचम लहरा रही हैं. इस बार कुल 90.42 फीसदी छात्र पास हुए हैं. 

कितने छात्र-छात्राओं ने दी परीक्षा?

इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा के लिए कुल 27,50,945 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था. बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में शामिल होने वालों में 14,38,682 छात्र और 13,12,263 छात्राएं शामिल हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है. इतने बड़े पैमाने पर छात्रों का पंजीकरण इस परीक्षा की गंभीरता और महत्व को रेखांकित करता है. सभी छात्र लंबे समय से अपने इन परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

कब से कब तक हुईं परीक्षाएं?

यूपी बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 को शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चली थीं. परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और नकलविहीन बनाने के लिए बोर्ड ने दो पालियों में इसे आयोजित किया था. पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षाएं संपन्न हुई थीं. छात्रों को हर विषय में निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य है, जिसके बाद ही उनका अंतिम परिणाम तैयार किया गया है. यह पूरा सत्र छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है.

यह भी पढ़ें: CBSE Class 10th Phase 2 Exam Time Table: सीबीएसई 10वीं फेज 2 की डेटशीट जारी, कब से शुरू होंगी परीक्षाएं? यहां देखें पूरा शेड्यूल

पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. हालांकि, विषय और समग्र अंक प्रणाली के अनुसार, इस बार छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर 33 से 40 प्रतिशत के बीच अंक हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है. जो विद्यार्थी इन अनिवार्य अंकों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प खुला रखा गया है, जहां वे दोबारा प्रयास कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: https://www.abplive.com/exam-results/up-board-10th-result-5e5f6ca88614a.html

कैसे चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

नतीजे देखने के लिए छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों up12.abplive.com, upresults.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाना होगा. वहां UP Board High School Result 2026 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है. इसके अलावा, जो छात्र इंटरनेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे अपने मोबाइल से 'UP10 <रोल नंबर>' लिखकर 56263 पर एसएमएस भेजकर तुरंत परिणाम जान सकते हैं.

यह भी पढ़ें: {**12वीं का रिजल्ट 2026 देखें यहाँ**} UP Board 12th Result 2026 | upresults.upmsp.edu.in 12th / Intermediate Result 2026, up12.abplive.com

सफलता के बाद आगे की राह

परीक्षा पास करने वाले छात्र अब अपनी आगे की शिक्षा की योजना बना सकेंगे. उत्तीर्ण होने के बाद ये विद्यार्थी अपनी पसंद की धाराओं जैसे विज्ञान, वाणिज्य या कला में कक्षा 11वीं में दाखिला ले सकेंगे. पिछले वर्षों के रुझानों को देखें तो छात्राओं का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है. साल 2025 में कुल पास प्रतिशत 90.11% रहा था, जिसमें 93.87% छात्राओं ने सफलता हासिल की थी, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.66% था. इस बार देखना होगा कि क्या यह ट्रेंड बरकरार रहता है.

यह भी पढ़ें: UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
UPMSP UP Board 10th Result UP Board UP Board Result UP Board 10th Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPMSP UP Board 12th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट upmsp.edu.in पर जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक; यहां हैं लाइव अपडेट्स
UP Board 12th Result 2026 Live:​ यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट upmsp.edu.in पर जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक; यहां हैं लाइव अपडेट्स
शिक्षा
UP Board 10th Result 2026: कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा? जानें किस सब्जेक्ट में मिले हैं कितने नंबर?
कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा? जानें किस सब्जेक्ट में मिले हैं कितने नंबर?
शिक्षा
UP Board 10th Topper 2026: यूपी बोर्ड 10वीं की टॉपर लिस्ट जारी, यहां देखें टॉप-10 में कितने लड़के-लड़कियां
यूपी बोर्ड 10वीं की टॉपर लिस्ट जारी, यहां देखें टॉप-10 में कितने लड़के-लड़कियां
शिक्षा
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का कैसा रहा रिजल्ट, इन जिलों की लड़कियों ने मारी बाजी
यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का कैसा रहा रिजल्ट, इन जिलों की लड़कियों ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Don 3 का सबसे बड़ा सवाल: कौन बनेगा नया डॉन?
Shah Rukh Khan की ‘King’ ने Release से पहले ही मचाया धमाका, ₹250 करोड़ पार कर दिखाई जबरदस्त Fan Following
West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून
ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून
दिल्ली NCR
IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'
IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'
आईपीएल 2026
RCB के प्लेयर को ले सकती है CSK, जानें IPL में क्या है खिलाड़ी को लोन पर लेने का नियम
RCB के प्लेयर को ले सकती है CSK, जानें IPL में क्या है खिलाड़ी को लोन पर लेने का नियम
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
Results
UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live: खत्म हुआ इंतजार, यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट; upmsp.edu.in पर करें चेक
UP Board 10th Result 2026 Live: खत्म हुआ इंतजार, यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट; upmsp.edu.in पर करें चेक
दिल्ली NCR
Explained: 2 शहर, 2 रेप, 1 मर्डर! कातिल ने अलवर से दिल्ली पहुंच पार की जुल्म की सारी हदें, IRS अफसर की बेटी ने चुकाई कीमत
2 शहर, 2 बलात्कार और 1 मर्डर! कैसे अलवर से दिल्ली पहुंची हैवानियत? IRS की बेटी ने चुकाई कीमत
विश्व
'अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत से रिश्ते...', अमेरिकी नेता ने किया बड़ा वादा, कहा- ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत
'अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत से रिश्ते...', अमेरिकी नेता ने किया बड़ा वादा, कहा- ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत
फूड
Masala Chicken Recipe: घर पर बनाना है रेस्तरां जैसा मसालेदार चिकन? इस एक सीक्रेट तरीके से उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
घर पर बनाना है रेस्तरां जैसा मसालेदार चिकन? इस एक सीक्रेट तरीके से उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget