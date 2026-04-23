Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को जारी हुआ.

लगभग 27.5 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी.

पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य हैं.

रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों या SMS से देखा जा सकता है.

UP Board 10th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. आज 23 अप्रैल की तारीख प्रदेश के करीब साढ़े 27 लाख विद्यार्थियों के लिए भविष्य का फैसला लेकर आया है. परीक्षा परिणामों के घोषणा के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि कितने होनहारों ने अपनी मेहनत से सफलता का परचम लहराया है. बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार भी हाईस्कूल में छात्राओं ने बाजी मारी है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों रैंक पर लड़कियां परचम लहरा रही हैं. इस बार कुल 90.42 फीसदी छात्र पास हुए हैं.

कितने छात्र-छात्राओं ने दी परीक्षा?

इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा के लिए कुल 27,50,945 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था. बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में शामिल होने वालों में 14,38,682 छात्र और 13,12,263 छात्राएं शामिल हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है. इतने बड़े पैमाने पर छात्रों का पंजीकरण इस परीक्षा की गंभीरता और महत्व को रेखांकित करता है. सभी छात्र लंबे समय से अपने इन परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

कब से कब तक हुईं परीक्षाएं?

यूपी बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 को शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चली थीं. परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और नकलविहीन बनाने के लिए बोर्ड ने दो पालियों में इसे आयोजित किया था. पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षाएं संपन्न हुई थीं. छात्रों को हर विषय में निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य है, जिसके बाद ही उनका अंतिम परिणाम तैयार किया गया है. यह पूरा सत्र छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है.

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पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. हालांकि, विषय और समग्र अंक प्रणाली के अनुसार, इस बार छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर 33 से 40 प्रतिशत के बीच अंक हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है. जो विद्यार्थी इन अनिवार्य अंकों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प खुला रखा गया है, जहां वे दोबारा प्रयास कर सकते हैं.

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कैसे चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

नतीजे देखने के लिए छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों up12.abplive.com, upresults.upmsp.edu.in, upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाना होगा. वहां UP Board High School Result 2026 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है. इसके अलावा, जो छात्र इंटरनेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे अपने मोबाइल से 'UP10 <रोल नंबर>' लिखकर 56263 पर एसएमएस भेजकर तुरंत परिणाम जान सकते हैं.

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सफलता के बाद आगे की राह

परीक्षा पास करने वाले छात्र अब अपनी आगे की शिक्षा की योजना बना सकेंगे. उत्तीर्ण होने के बाद ये विद्यार्थी अपनी पसंद की धाराओं जैसे विज्ञान, वाणिज्य या कला में कक्षा 11वीं में दाखिला ले सकेंगे. पिछले वर्षों के रुझानों को देखें तो छात्राओं का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है. साल 2025 में कुल पास प्रतिशत 90.11% रहा था, जिसमें 93.87% छात्राओं ने सफलता हासिल की थी, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.66% था. इस बार देखना होगा कि क्या यह ट्रेंड बरकरार रहता है.

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