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हिंदी न्यूज़शिक्षाTwisha Death Case CBI Investigation: ट्विशा केस को देखेगी सीबीआई, जानिए कैसे मिलती है इसमें नौकरी, कौन-सा देना होता है एग्जाम?

Twisha Death Case CBI Investigation: ट्विशा केस को देखेगी सीबीआई, जानिए कैसे मिलती है इसमें नौकरी, कौन-सा देना होता है एग्जाम?

Twisha Death Case CBI Investigation : अब Central Bureau of Investigation की स्पेशल क्राइम यूनिट ने इस केस की जांच शुरू कर दी है. एजेंसी ने राज्य पुलिस की FIR को री-रजिस्टर कर लिया है

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 May 2026 12:14 PM (IST)
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Twisha Death Case CBI Investigation : देश में इन दिनों भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस भी सुर्खियों में है, जिसकी जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है. इस मामले में एजेंसी अब मौत की असली वजह, आखिरी समय की परिस्थितियों और कई अनसुलझे सवालों की जांच करेगी.  इसी वजह से एक बार फिर लोगों के मन में सीबीआई और उसकी जांच को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सीबीआई में नौकरी कैसे मिलती है और कौन-सा एग्जाम देना होता है. 
 
ट्विशा शर्मा केस में क्या हुआ?

भोपाल में 12 मई को ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं. इस मामले में परिवार ने कई गंभीर सवाल उठाए थे. बताया गया कि घटना से कुछ देर पहले ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी. उस दौरान उनके पति समर्थ सिंह की आवाज भी सुनाई दी थी और फिर अचानक कॉल कट गया. इसके बाद जब परिवार ने दोबारा फोन किया तो सास ने सिर्फ इतना कहा कि ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं रहीं. इसी के बाद परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की और मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा.  अब Central Bureau of Investigation की स्पेशल क्राइम यूनिट ने इस केस की जांच शुरू कर दी है. एजेंसी ने राज्य पुलिस की FIR को री-रजिस्टर कर लिया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. 

क्या होती है सीबीआई?

Central Bureau of Investigation देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है. इसका काम बड़े अपराधों, भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटालों, हाई-प्रोफाइल मर्डर केस, बैंक फ्रॉड और साइबर अपराधों की जांच करना होता है.  जब किसी मामले में राज्य पुलिस पर सवाल उठते हैं या मामला राष्ट्रीय स्तर का बन जाता है, तब अक्सर जांच सीबीआई को सौंपी जाती है. एजेंसी कई मामलों में अदालत के आदेश पर भी जांच करती है. 

सीबीआई में नौकरी कैसे मिलती है?

सीबीआई में नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हो. उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स से पढ़ाई कर सकता है.  इसके अलावा उम्मीदवार का शारीरिक रूप से फिट होना भी जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार का पूरा वेरिफिकेशन भी किया जाता है. 

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कौन-सा एग्जाम देना होता है?

सीबीआई में सीधी भर्ती बहुत कम होती है. ज्यादातर नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होती है. सीबीआई में नौकरी पाने का सबसे लोकप्रिय तरीका SSC CGL परीक्षा है. Staff Selection Commission के तहत आयोजित Combined Graduate Level यानी CGL परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार सीबीआई में सब-इंस्पेक्टर बन सकता है. यह सीबीआई की शुरुआती अधिकारी पोस्ट मानी जाती है. इसमें चयन के बाद ट्रेनिंग दी जाती है और फिर जांच से जुड़े मामलों में काम मिलता है. वहीं अगर कोई उम्मीदवार Union Public Service Commission की Civil Services परीक्षा पास करके IPS अधिकारी बनता है, तो बाद में उसकी पोस्टिंग सीबीआई में DSP, SP या DIG जैसे बड़े पदों पर हो सकती है. UPSC के जरिए भी सीबीआई में ऊंचे पदों तक पहुंचा जा सकता है. 

सीबीआई ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है?

सीबीआई ऑफिसर की सैलरी उसके पद के हिसाब से तय होती है. सीबीआई Sub Inspector की शुरुआती सैलरी लगभग 45 हजार से 55 हजार रुपये प्रति महीना तक होती है. DSP और SP स्तर के अधिकारियों को 70 हजार से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा वेतन मिलता है. इसके अलावा कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे DA और HRA, ट्रैवल अलाउंस, सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा, पेंशन और सुरक्षा फायदे. 

यह भी पढ़ें - CBSE OSM पोर्टल हैकिंग दावा निकला गलत, CBSE ने अफवाहों का किया खंडन

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Published at : 27 May 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
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