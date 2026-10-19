कितने पढ़े लिखे हैं टाइगर श्रॉफ? मुंबई में फायरिंग के बाद बची एक्टर की जान

रविवार की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में एक्टर टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. हमले में उनके ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए. बाइक सवार तीन हमलावरों ने एक्टर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलियां चलाई. बताया जा रहा है कि एक्टर फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी कार से निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और लगातार गाड़ी पर गोलियां चलाई. इस हमले में अभिनेता टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने घटना के संबंध में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

मुंबई पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग के अनुसार यह घटना शाम करीब 7 बजे उस समय घटी जब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल का मैच खेल कर वहां से निकल रहे थे. वहीं गोलीबारी में एक्टर के ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में चोट आई, जबकि एक दूसरे व्यक्ति भी इसमें घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. वही इस घटना के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोगों ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त को इस मामले की तेजी से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया है. चलिए अब आपको बताते हैं कि एक्टर टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े लिखे हैं

कितने पढ़े लिखे हैं टाइगर श्रॉफ?

टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं. टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है. 36 साल के अभिनेता ने स्कूली पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से पूरी की है, वहीं इसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था. हालांकि उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी. बताया जाता है कि टाइगर का मन पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट और खेल में लगता था, जिसके चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए.

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ताइक्वांडो में मिला है ब्लैक बेल्ट

खेल और मार्शल आर्ट में रुचि रखने वाले टाइगर ने महज 4 साल की उम्र में ही तो ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया था. इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 में उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी मिला हुआ है. वहीं आपको बता दें कि 2014 में ही टाइगर श्रॉफ ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. 2014 में उनकी पहली फिल्म हीरोपंती से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, इसके बाद उन्होंने कई एक्शन फिल्मों में काम किया है.

पहले भी हो चुके हैं स्टार्स पर हमले

आपको बता दे कि टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी का यह मामला पहला नहीं है. टाइगर श्रॉफ के पहले भी कई बॉलीवुड स्टार्स पर इस साल ही इस तरह के हमले हो चुके हैं. इसी साल फरवरी में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलियां चली थी, उस मामले की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली थी. वहीं टाइगर श्रॉफ के मामले में भी बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है. इसके अलावा पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर भी गोलियों से हमला हो चुका है.

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