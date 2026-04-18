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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा नतीजे, DigiLocker के अलर्ट से बढ़ी धड़कनें, 10वीं-12वीं का रिजल्ट अब बस आने ही वाला

Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा नतीजे, DigiLocker के अलर्ट से बढ़ी धड़कनें, 10वीं-12वीं का रिजल्ट अब बस आने ही वाला

Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड जल्द ही क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. छात्र नतीजे आधिकारिक साइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Apr 2026 02:02 PM (IST)
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Published at : 18 Apr 2026 02:02 PM (IST)
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