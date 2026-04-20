उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे इस दिन करेगा जारी, जानें किस टाइम आएंगे नतीजे

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने साफ कर दिया है कि कक्षा 10 और क्लास 12 के बोर्ड परिणाम 25 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे. नतीजे जारी होते ही छात्र अपने अंक आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर देख सकेंगे.

बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह 10 बजे परिणाम लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद छात्र घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से रिजल्ट देख और डाउनलोड कर पाएंगे. हर साल की तरह इस बार भी बोर्ड ने ऑनलाइन व्यवस्था को आसान रखा है, ताकि दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी बिना परेशानी अपने अंक देख सकें.

कब हुई थीं परीक्षाएं?

इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड की लिखित परीक्षा 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच पूरे राज्य में कराई गई थीं. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं. इससे पहले, 16 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूलों और तय केंद्रों पर कराई गई थीं. यानी छात्रों ने लगभग दो महीने तक परीक्षा की तैयारी और परीक्षा प्रक्रिया में समय दिया.

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

ubse.uk.gov.in

uaresults.nic.in

पिछले साल कैसा रहा था परिणाम?

पिछले साल उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम काफी अच्छा रहा था. क्लास 10 का पास प्रतिशत 90.77% रहा था. जबकि कक्षा 12 का पास प्रतिशत 88.20% दर्ज किया गया था.

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या होगा?

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक और परिणाम स्थिति

असली मार्कशीट कब मिलेगी?

बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित करने के कुछ दिनों बाद मूल (हार्ड कॉपी) मार्कशीट संबंधित स्कूलों में भेज दी जाएगी. छात्रों को अपनी आधिकारिक मार्कशीट लेने के लिए अपने स्कूल जाना होगा. आगे की पढ़ाई, प्रवेश या दस्तावेज के काम में यही मार्कशीट मान्य होगी.

कैसे चेक करें नतीजे?

आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाएं. होमपेज पर Class 10 या Class 12 Result के लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी भरें. विवरण भरने के बाद Submit बटन दबाएं. स्क्रीन पर दिख रही प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सेव कर लें.

DigiLocker से उत्तराखंड बोर्ड की डिजिटल मार्कशीट ऐसे डाउनलोड करें

सबसे पहले results.digilocker.gov.in वेबसाइट खोलें या DigiLocker ऐप डाउनलोड करें.

अपने मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी डालकर लॉगिन करें.

स्क्रीन पर दिख रहे “Education” सेक्शन में जाएं.

UBSE Result लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई जानकारी भरें.

आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

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