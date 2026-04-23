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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का कैसा रहा रिजल्ट, इन जिलों की लड़कियों ने मारी बाजी

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का कैसा रहा रिजल्ट, इन जिलों की लड़कियों ने मारी बाजी

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजों ने एक बार फिर मेहनत और प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इस बार के परिणामों में छात्र-छात्राओं के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 Apr 2026 04:14 PM (IST)
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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजें जारी हो चुके हैं. इस बार के रिजल्ट ने न केवल लाखों छात्रों का इंतजार खत्म किया है. बल्कि प्रदेश के शैक्षणिक स्तर की एक नई तस्वीर भी पेश की है. जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव हुआ छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्साह देखने को मिला.

हर साल की तरह इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. जहां प्रदेश के कोने-कोने से प्रतिभावान छात्र उभरकर सामने आए हैं. जान लीजिए कैसा रहा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का रिजल्ट. 

कशिश वर्मा और शिखा वर्मा ने किया टाॅप

10th क्लास में इस साल सीतापुर की कशिश वर्मा और अशिंक वर्मा ने 97.8 परसेंट के साथ टाॅप किया है. 12th क्लास में पहले स्थान पर 97.60% शिखा वर्मा तो दूसरे स्थान पर दो परीक्षार्थी हैं जिनमें बरेली 97.20% के नंदिनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रेया वर्मा है. तीसरे स्थान पर भी 97% प्रतिशत के साथ दो परीक्षार्थी सफल हुए हैं जिनमें सुरभि यादव और पूजा पाल है.

लड़कियों का रहा दबदबा

रिजल्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बात साफ नजर आती है कि लड़कियों ने अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले काफी बेहतर रहा है. टॉपर्स की लिस्ट में भी लड़कियों के नामों की भरमार यह बताती है कि वे अब हर क्षेत्र में लीड करने के लिए तैयार हैं. चाहे छोटे गांव हों या बड़े शहर छात्राओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद टॉप रैंक हासिल कर सबको हैरान कर दिया है.

UP Board Intermediate Result 2026 Live

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ऐसा रहा लड़कों का प्रदर्शन 

भले ही ओवरऑल पास प्रतिशत में लड़कियां आगे रही हों. लेकिन लड़कों ने भी अपनी तरफ से कड़ी टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. प्रदेश के कई जिलों से लड़कों ने शानदार अंक हासिल कर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है. इंटरमीडिएट के विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषयों में लड़कों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है. कई छात्रों ने अपने परिवार की आर्थिक स्थितियों से लड़कर यह मुकाम पाया है. जो बाकी छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

UP Board High School Result 2026 Live

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Apr 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Result UP Board 12th Result UP Board Result 2026
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