यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का कैसा रहा रिजल्ट, इन जिलों की लड़कियों ने मारी बाजी

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजें जारी हो चुके हैं. इस बार के रिजल्ट ने न केवल लाखों छात्रों का इंतजार खत्म किया है. बल्कि प्रदेश के शैक्षणिक स्तर की एक नई तस्वीर भी पेश की है. जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव हुआ छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्साह देखने को मिला.

हर साल की तरह इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. जहां प्रदेश के कोने-कोने से प्रतिभावान छात्र उभरकर सामने आए हैं. जान लीजिए कैसा रहा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं में लड़के-लड़कियों का रिजल्ट.

कशिश वर्मा और शिखा वर्मा ने किया टाॅप

10th क्लास में इस साल सीतापुर की कशिश वर्मा और अशिंक वर्मा ने 97.8 परसेंट के साथ टाॅप किया है. 12th क्लास में पहले स्थान पर 97.60% शिखा वर्मा तो दूसरे स्थान पर दो परीक्षार्थी हैं जिनमें बरेली 97.20% के नंदिनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रेया वर्मा है. तीसरे स्थान पर भी 97% प्रतिशत के साथ दो परीक्षार्थी सफल हुए हैं जिनमें सुरभि यादव और पूजा पाल है.

लड़कियों का रहा दबदबा

रिजल्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बात साफ नजर आती है कि लड़कियों ने अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले काफी बेहतर रहा है. टॉपर्स की लिस्ट में भी लड़कियों के नामों की भरमार यह बताती है कि वे अब हर क्षेत्र में लीड करने के लिए तैयार हैं. चाहे छोटे गांव हों या बड़े शहर छात्राओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद टॉप रैंक हासिल कर सबको हैरान कर दिया है.

UP Board Intermediate Result 2026 Live

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ऐसा रहा लड़कों का प्रदर्शन

भले ही ओवरऑल पास प्रतिशत में लड़कियां आगे रही हों. लेकिन लड़कों ने भी अपनी तरफ से कड़ी टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. प्रदेश के कई जिलों से लड़कों ने शानदार अंक हासिल कर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है. इंटरमीडिएट के विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषयों में लड़कों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है. कई छात्रों ने अपने परिवार की आर्थिक स्थितियों से लड़कर यह मुकाम पाया है. जो बाकी छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

UP Board High School Result 2026 Live

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