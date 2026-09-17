गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाQS ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने स्कूल, जानिए टॉप 50 में कौन?

QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने स्कूल, जानिए टॉप 50 में कौन?

QS ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में IIM बेंगलुरु भारत का सबसे ऊपर रहने वाला संस्थान है, जिसे ग्लोबल स्तर पर संयुक्त रूप से 64वां स्थान मिला. इसके बाद IIM अहमदाबाद 70वें और आईआईएम कोलकाता 95वें स्थान पर रहा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2027 में भारतीय बिजनेस स्कूलों की मौजूदगी बढ़ी है. लेकिन इस बार भी भारत का कोई संस्थान दुनिया के टॉप 50 एमबीए प्रोग्राम में जगह नहीं बन सका. रैंकिंग में IIM बेंगलुरु भारत का सबसे ऊपर रहने वाला संस्थान है, जिसे ग्लोबल स्तर पर संयुक्त रूप से 64वां स्थान मिला. इसके बाद IIM अहमदाबाद 70वें और IIM कोलकाता 95वें स्थान पर रहा. वहीं आपको बता दें कि QS ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2027 को 16 सितंबर को जारी किया गया. इस बार 65 देशों और 400 से ज्यादा फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम शामिल किए गए. रैंकिंग में संस्थाओं का मूल्यांकन रोजगार, क्षमता, एलुमिनाई रिजल्ट, थॉट लीडरशिप और विविधता जैसे मानकों पर किया गया. 

भारत के कितने संस्थान रैंकिंग में शामिल? 

क्यूएस ग्लोबल फुल टाइम एमबीए रैंकिंग 2027 में भारत के कुल 19 संस्थानों को जगह मिली. यह संख्या 2022 में शामिल 7 और 2020 में शामिल 5 भारतीय संस्थानों की तुलना में ज्यादा है. इस साल भारत के पांच संस्थान पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए हैं. इनमें ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी नए भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर है, जिसे 171 से 180 के बैंड में रखा गया. इसके अलावा जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी का स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए. यह सभी 301 प्लस कैटेगरी में है. 

IIM बैंगलोर भारत में सबसे आगे 

आईआईएम बैंगलोर लगातार चौथे साल भारत का सबसे ऊंची रैंकिंग वाला एमबीए संस्थान बना हुआ है. हालांकि 2027 की रैंकिंग में इसकी ग्लोबल रैंक पिछले साल के मुकाबले नीचे आई है. आईआईएम बेंगलुरु इस बार संयुक्त रूप से 64 वें स्थान पर है, जबकि 2026 में यह 52वें स्थान पर था. रोजगार क्षमता के मामले में आईआईएम बेंगलुरु ने बेहतर प्रदर्शन किया. इस इंडिकेटर में इसे दुनिया में 29वां स्थान मिला और एशिया में यह दूसरे स्थान पर रहा. थॉट लीडरशिप में भी संस्थान 51वें स्थान पर है. आईआईएम अहमदाबाद को संयुक्त रूप से 70 वां स्थान मिला. यह एंटरप्रेन्योरशिप एंड एलुमिनाई आउटकम्स के ग्लोबल टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है और इस कैटेगरी में इसकी रैंक 84वीं है. वहीं आईआईएम कोलकाता 95वें स्थान पर हैं. इन तीनों ही प्रमुख आईआईएम में इस बार रैंकिंग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है. 

ये भी पढ़ें-UPTET 2026 में 72 हजार उम्मीदवारों ने दर्ज कराई आपत्तियां, 71000 खारिज

टॉप 10 में अमेरिकी संस्थानों का दबदबा 

क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2027 के ग्लोबल टॉप 10 में अमेरिका के चार संस्थान शुरुआती चार स्थानों पर है. एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल किया. इसके बाद हॉवर्ड बिजनेस स्कूल दूसरे स्थान पर रहा. ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस तीसरे और पेन (व्हार्टन) चौथे स्थान पर हैं. वहीं एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर बिजनेस स्कूल सबसे ऊपर है और वैश्विक स्तर पर 23वें स्थान पर है. 

रैंकिंग के लिए किन मानकों का हुआ इस्तेमाल?

क्यूएस ने एमबीए प्रोग्राम का मूल्यांकन पांच प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया. इनमें इम्पलाईबिलिटी को सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत वेटेज दिया गया. इसके बाद वैल्यू फॉर मनी को 20 प्रतिशत, एलुमिनाई आउटकम्स और थॉट लीडरशिप को 15-15 प्रतिशत तथा डाइवर्सिटी को 10 प्रतिशत वेटेज मिला. क्यूएस के अनुसार भारतीय बिजनेस स्कूल को इस साल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एलुमिनाई आउटकम्स और डाइवर्सिटी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक संस्थानों से कड़ी से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली. वहीं भारत के 10 संस्थाओं ने थॉट लीडरशिप के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार किया.

ये भी पढ़ें-हरियाणा के 12000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, HTET पास करना अनिवार्य

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Education News QS Global MBA Rankings QS Global MBA Rankings 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान
दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान
शिक्षा
झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 
झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 
शिक्षा
अब अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं, देने होंगे एक करोड़
अब अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं, देने होंगे एक करोड़
शिक्षा
हरियाणा के 12000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, HTET पास करना अनिवार्य
हरियाणा के 12000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, HTET पास करना अनिवार्य
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 100% टैरिफ बढ़ा..भारत क्या करेगा? | Trump Tariff | PM Modi
Baba Bageshwar Controversy: त्योहार पर तकरार...गरबा पर धर्म की 'दीवार'। Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UPI चार्ज पर सियासत, सरकार बोली- नहीं था कोई विरोध, कांग्रेस का दावा- कमेटी में नहीं हुई चर्चा
UPI चार्ज पर सियासत, सरकार बोली- नहीं था कोई विरोध, कांग्रेस का दावा- कमेटी में नहीं हुई चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
ओटीटी
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget