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हिंदी न्यूज़शिक्षाPakistan PM vs India PM Salary : कितनी है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की सैलरी, भारत के प्रधानमंत्री से कितनी कम या ज्यादा?

Pakistan PM vs India PM Salary : कितनी है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की सैलरी, भारत के प्रधानमंत्री से कितनी कम या ज्यादा?

Pakistan PM vs India PM Salary : पाकिस्तान आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को इसके मुकाबले ज्यादा स्थिर माना जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 02:07 PM (IST)
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Pakistan PM vs India PM Salary : भारत और पाकिस्तान की राजनीति और उनकी आर्थिक हालत की तुलना अक्सर की जाती है. वहीं लोगों को यह जानने में काफी दिलचस्पी होती है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को कितनी सैलरी मिलती है, उनके पास कितनी संपत्ति है और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं. इस समय पाकिस्तान आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, जहां महंगाई और पैसों की कमी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को इसके मुकाबले ज्यादा स्थिर माना जाता है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सैलरी कितनी है और यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी से कितनी कम या ज्यादा है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सैलरी हाल के समय में बढ़ाई गई है. अब उनकी मासिक सैलरी लगभग 5.5 लाख पाकिस्तानी रुपये के आसपास बताई जाती है, जो सालाना 60 लाख रुपये से ज्यादा होती है, हालांकि पहले यह सैलरी लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह के करीब थी. इसके अलावा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सरकारी आवास, मुफ्त वाहन और सुरक्षा, किचन और लांड्री का खर्च, विदेश से सामान मंगाने पर कस्टम ड्यूटी में छूट, लेकिन देश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल ने हाल ही में अपने वेतन और भत्ते न लेने का फैसला भी किया है. 

भारत के प्रधानमंत्री से कितनी कम या ज्यादा?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर महीने लगभग 1.66 लाख रुपये वेतन मिलता है, जिसमें अलग-अलग हिस्से शामिल होते हैं जैसे 50,000 रुपये मूल वेतन, 45,000 रुपये संसदीय भत्ता, 3,000 रुपये खर्च भत्ता और 2,000 रुपये दैनिक भत्ता, इसके अलावा उन्हें सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि कई जरूरी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें दिल्ली में स्थित आधिकारिक निवास, विशेष सरकारी विमान (Air India One) से यात्रा करने की सुविधा, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था शामिल है, जिसमें बुलेटप्रूफ वाहन और विशेष सुरक्षा बल भी रहते हैं. ये सभी सुविधाएं प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारियों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर दी जाती हैं. 

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दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की संपत्ति और लाइफस्टाइल 

शहबाज शरीफ एक बड़े उद्योगपति परिवार से आते हैं. उनके परिवार का व्यापार स्टील, चीनी मिलों और रियल एस्टेट तक फैला हुआ है. उनकी कुल संपत्ति अरबों रुपये में बताई जाती है, जिसमें पाकिस्तान और विदेशों में संपत्तियां शामिल हैं.  वहीं नरेंद्र मोदी की घोषित संपत्ति काफी कम है, जो कुछ करोड़ रुपये के आसपास है और मुख्य रूप से उनकी सैलरी पर आधारित है. 

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Published at : 21 Apr 2026 02:07 PM (IST)
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