एग्जाम से पहले ही लीक हो गया केमिस्ट्री का पेपर? जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. परीक्षा शुरू होने से पहले ही केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने की खबर से शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है. यह मामला नागपुर से सामने आया है, जहां पुलिस कथित प्रश्नपत्र लीक की जांच में जुट गई है. अधिकारियों ने शनिवार को इस पूरे मामले की पुष्टि की.

जानकारी के अनुसार, यह मामला नागपुर शहर के एक परीक्षा केंद्र का है. यहां महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री की परीक्षा चल रही थी. इसी दौरान परीक्षा केंद्र पर कुछ ऐसा हुआ, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ. यह घटना बुधवार की बताई जा रही है. परीक्षा के दौरान एक छात्रा बार-बार वॉशरूम जाने लगी. छात्रा की इस हरकत पर परीक्षा केंद्र पर तैनात पर्यवेक्षकों को शक हुआ. आमतौर पर परीक्षा के समय इस तरह का व्यवहार असामान्य माना जाता है. इसी वजह से पर्यवेक्षकों ने छात्रा पर नजर रखनी शुरू की.

मोबाइल से खुली पोल

संदेह के बाद छात्रा की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया. जब मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. मोबाइल में एक व्हाट्सऐप ग्रुप पाया गया, जिसमें परीक्षा शुरू होने से पहले ही केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र साझा किया गया था. इतना ही नहीं, उसी ग्रुप में संभावित उत्तर भी भेजे गए थे.

सोशल मीडिया बना सवालों का केंद्र

प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि प्रश्नपत्र सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया. व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रश्नपत्र और जवाब भेजे जाने से परीक्षा की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. अधिकारियों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो यह मामला और गंभीर हो सकता था.

एक और छात्र से पूछताछ

छात्रा से पूछताछ के बाद पुलिस को एक अन्य छात्र के बारे में भी जानकारी मिली है. छात्रा के बयान के आधार पर अब एक और विद्यार्थी से पूछताछ की जा रही है. माना जा रहा है कि यह मामला सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर सकता है.

कोचिंग संस्थान की भूमिका की आशंका

जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि एक निजी कोचिंग संस्थान से जुड़ा व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है. आशंका जताई जा रही है कि पैसे लेकर प्रश्नपत्र पहले ही छात्रों तक पहुंचाया गया. हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है. इस संबंध में नागपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. नागपुर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

शिक्षा विभाग भी अलर्ट

प्रश्नपत्र लीक की आशंका सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है. विभाग ने परीक्षा केंद्रों को और ज्यादा सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.

