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हिंदी न्यूज़शिक्षाबारिश के चलते यूपी में यहां कल बंद रहेंगे स्कूल, जानें पूरी डिटेल

बारिश के चलते यूपी में यहां कल बंद रहेंगे स्कूल, जानें पूरी डिटेल

Written By : नवीन अवस्थी |  Updated at : 27 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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लखीमपुर खीरी, भारी बारिश को देखते हुए कल नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल में अवकाश घोषित. पूरी डिटेल जानने के लिए पेज पर जुड़े रहें. खबर को अपडेट किया जा रहा है.

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Published at : 27 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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