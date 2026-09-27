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बारिश के चलते यूपी में यहां कल बंद रहेंगे स्कूल, जानें पूरी डिटेल
लखीमपुर खीरी, भारी बारिश को देखते हुए कल नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल में अवकाश घोषित. पूरी डिटेल जानने के लिए पेज पर जुड़े रहें. खबर को अपडेट किया जा रहा है.
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