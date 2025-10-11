चीन, रूस या अमेरिका... किसके राष्ट्रपति को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

जब बात दुनिया की ताकतवर देशों की होती है तो नाम आता है अमेरिका, रूस और चीन का. इन देशों के राष्ट्रपति न सिर्फ अपने फैसलों से पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि इनकी सैलरी और जीवनशैली भी लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है. हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बैठक के लिए अलास्का में साथ नजर आए.

दोनों दिग्गज नेताओं को एक मंच पर देखकर लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा आखिर इनमें से किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है और क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कमाई इन दोनों से कम है या ज्यादा? आइए चलिए जानते हैं, कौन-सा देश अपने राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वेतन देता है...

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैलरी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं. क्रेमलिन द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार पुतिन की सालाना सैलरी 1,40,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.16 करोड़ रुपये) है. हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों का कहना है कि पुतिन की वास्तविक संपत्ति और आय उनकी आधिकारिक सैलरी से कई गुना ज्यादा है. माना जाता है कि उनके पास कई महंगी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत अरबों में है.



अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी

अमेरिका के राष्ट्रपति पद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद माना जाता है और इसी के अनुरूप इस पद की सैलरी भी सबसे ज्यादा है. अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक वार्षिक वेतन 4,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.32 करोड़ रुपये) तय किया गया है. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, उन्हें सैलरी के अलावा कई प्रकार के अलाउंसेस और सुविधाएं भी दी जाती थीं.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सैलरी

अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जो दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शी जिनपिंग की आधिकारिक सैलरी न तो पुतिन से ज्यादा है और न ही ट्रंप से. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति को सालाना सिर्फ 22,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 18 लाख रुपये) सैलरी के रूप में मिलती है.

