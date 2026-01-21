हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में शहर या गांव में रहने वाले, जानें कौन है सबसे ज्यादा बेरोजगार

भारत में शहर या गांव में रहने वाले, जानें कौन है सबसे ज्यादा बेरोजगार

भारत में बेरोजगारी को लेकर आए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नौकरी की स्थिति शहरों और गांवों में अलग-अलग है.आइये जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Jan 2026 01:36 PM (IST)
भारत में रोजगार और बेरोजगारी हमेशा से आम लोगों के लिए एक अहम मुद्दा रहा है. हर परिवार चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले और जीवन सुरक्षित रहे. इसी बीच सरकार की ओर से जारी किए गए लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों ने देश में नौकरी की मौजूदा स्थिति को साफ करने की कोशिश की है. इन आंकड़ों से यह समझ आता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नौकरी की तलाश में हैं और शहरों व गांवों में हालात किस तरह अलग-अलग हैं.

हालिया सर्वे के मुताबिक, भारत में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर लगभग 5 प्रतिशत के आसपास दर्ज की गई है. इसका मतलब यह है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, उनमें से एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा अब भी नौकरी से बाहर है. संख्या भले ही कम लगे, लेकिन देश की बड़ी आबादी को देखते हुए यह आंकड़ा लाखों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. बेरोजगारी का सीधा असर परिवार की आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर पड़ता है.

शहरों में रोजगार की स्थिति

अगर शहरों की बात करें तो यहां बेरोजगारी की समस्या गांवों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है. शहरों में पढ़े-लिखे युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसी रफ्तार से नौकरियां नहीं बढ़ पा रही हैं. प्राइवेट सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और हर उम्मीदवार को मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती. कई युवा डिग्री और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी लंबे समय तक जॉब सर्च करते रहते हैं. महंगाई और किराए का दबाव भी शहरी बेरोजगारी को और मुश्किल बना देता है, क्योंकि बिना नौकरी के शहर में रहना आसान नहीं होता.

गांवों में रोजगार की हालत

गांवों में बेरोजगारी की दर शहरों से थोड़ी कम जरूर है, लेकिन यहां भी चुनौतियां कम नहीं हैं. ग्रामीण इलाकों में खेती, मजदूरी और छोटे-मोटे कामों के जरिए लोगों को किसी न किसी तरह का रोजगार मिल जाता है. मनरेगा जैसी सरकारी योजनाएं भी गांवों में काम का सहारा देती हैं. हालांकि समस्या यह है कि गांवों में मिलने वाला काम अक्सर अस्थायी होता है और उससे होने वाली कमाई सीमित रहती है. इसी वजह से बहुत से लोग बेहतर आमदनी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं.

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का सच

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यह बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग आधी से थोड़ी ज्यादा आबादी है रोजगार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है. पुरुषों की भागीदारी महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, जबकि महिलाओं का बड़ी संख्या में रोजगार से बाहर रहना अब भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तो देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिल सकती है.

युवाओं की बढ़ती चिंता

बेरोजगारी का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी न मिलना उन्हें मानसिक तनाव में डाल देता है. खासकर शहरों में युवा बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है. अनुभव की मांग, सीमित पद और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से युवा लंबे समय तक इंतजार करने को मजबूर हैं.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 21 Jan 2026 01:36 PM (IST)
India Unemployment JObs PLFS Report
