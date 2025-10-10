हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी

विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए गोरखपुर में रोजगार महाकुंभ आयोजित कर रही है, जिसमें यूएई और ओमान की कंपनियां शामिल होंगी।

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अब प्रदेश सरकार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. श्रम एवं सेवायोजन विभाग की ओर से गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में 14 और 15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जहां युवाओं को यूएई और ओमान जैसे देशों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा.

सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को वैश्विक स्तर पर बेहतर अवसर मिलें और वे विदेशों में काम कर सकें. जो भी युवा इस मौके का लाभ लेना चाहते हैं, वे रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और इस भर्ती अभियान में कुल 10,655 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

किन पदों पर होगी भर्ती?

कुल मिलाकर लगभग 10,655 पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.  विदेशी कंपनियों द्वारा आयोजित इस रोजगार महाकुंभ में यूएई और ओमान की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. ये कंपनियां मुख्य रूप से निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हैं. यहां युवाओं के लिए जिन पदों पर भर्ती होगी, उनमें शामिल हैं - कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर रिगिंग, मोबाइल पंप ऑपरेटर, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर, फोरमैन सिविल, हैवी ट्रक ड्राइवर, बस चालक, शटरिंग कारपेंटर, कैंप बॉस, स्टील फिक्सर और कंस्ट्रक्शन हेल्पर आदि.

सैलरी कितनी मिलेगी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुपरवाइजर रिगिंग को लगभग 1,20,760 प्रति माह वेतन मिलेगा. मोबाइल पंप ऑपरेटर को 90,643, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर को 72,514, फोरमैन सिविल को 66,422, हैवी ट्रक ड्राइवर को 58,011, बस चालक को 53,177, शटरिंग कारपेंटर को 28,800, और कंस्ट्रक्शन हेल्पर को 24,000 प्रति माह सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही सभी चयनित उम्मीदवारों को खाने और रहने की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

जो भी युवा इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें rojgaarsangam.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है. पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, जो QR कोड के माध्यम से उपलब्ध होगा. इस कार्ड के जरिए वे रोजगार मेले में भाग ले सकेंगे.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 10 Oct 2025 11:44 AM (IST)
JOB UP Overseas Job Fair 2025 Uttar Pradesh Foreign Job Recruitment
