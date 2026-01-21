उत्तर भारत या दक्षिण भारत, जानें कहां महिलाओं को ज्यादा मिलते हैं नौकरी के मौके?

उत्तर भारत और दक्षिण भारत में महिलाओं को मिलने वाले नौकरी के मौकों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. अब एक नई रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर साफ तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के लिए काम, सुरक्षा और बेहतर माहौल के मामले में दक्षिण भारत के शहर आगे हैं, जबकि उत्तर भारत के कई शहर अभी पीछे नजर आते हैं.

चेन्नई की कंपनी अवतार की इस रिपोर्ट में देश के 125 शहरों का अध्ययन किया गया. इसमें देखा गया कि महिलाएं कहां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, कहां उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है और कहां काम के साथ निजी जीवन को संतुलित करना आसान है. इस अध्ययन में दक्षिण भारत के शहरों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा.

रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु है. बेंगलुरु को कुल 53.29 अंक मिले हैं. यहां बड़ी आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और निजी संस्थान हैं, जहां महिलाओं को बराबर मौका दिया जाता है. काम का माहौल, तरक्की के अवसर और कंपनियों की नीतियां महिलाओं के पक्ष में मानी गई हैं.

चेन्नई को मिली सामाजिक सुविधाओं में बढ़त

बेंगलुरु के बाद चेन्नई दूसरे नंबर पर रहा. चेन्नई को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पढ़ाई और आने-जाने की सुविधा जैसे सामाजिक पहलुओं में सबसे अच्छा माना गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जब सामाजिक माहौल मजबूत होता है, तो महिलाएं बिना डर के काम कर पाती हैं.

पुणे और हैदराबाद में दिखा संतुलन

पुणे और हैदराबाद को तीसरे और चौथे स्थान पर रखा गया है. इन शहरों में नौकरी के मौके भी अच्छे हैं और रहने का माहौल भी संतुलित माना गया है. महिलाएं यहां लंबे समय तक काम कर सकती हैं और अपने करियर को धीरे-धीरे आगे बढ़ा सकती हैं.

मुंबई में मौके ज्यादा

मुंबई पांचवें नंबर पर रहा. यहां नौकरी के अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी और बढ़ती महंगाई महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती मानी गई है. इसके बावजूद मुंबई देश के प्रमुख रोजगार केंद्रों में शामिल है.

उत्तर भारत की स्थिति

उत्तर भारत में गुरुग्राम जैसे शहरों ने ठीक प्रदर्शन किया है. यहां बड़ी कंपनियां हैं और नौकरी के मौके भी मिलते हैं, लेकिन सुरक्षा और काम के बाद के माहौल को लेकर अभी सुधार की जरूरत बताई गई है.

