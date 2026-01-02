हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीलाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, लास्ट डेट बेहद नजदीक

लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, लास्ट डेट बेहद नजदीक

नाबार्ड ने अलग-अलग विभागों में स्पेशलिस्ट पदों पर 17 भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Jan 2026 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

देश के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र से जुड़ी सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में शामिल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने युवाओं और अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है. नाबार्ड ने अलग-अलग विभागों में स्पेशलिस्ट पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती उन लोगों के लिए खास है, जो बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस और टेक्निकल फील्ड में अच्छा अनुभव रखते हैं और एक सम्मानजनक संस्थान के साथ काम करना चाहते हैं.

नाबार्ड की यह भर्ती स्थायी नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को पहले 2 साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी. जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. ऐसे में यह मौका उन लोगों के लिए अच्छा है, जो लंबे समय तक किसी बड़े संगठन के साथ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं.

किन पदों पर निकली है भर्ती?

इस भर्ती के तहत नाबार्ड ने कुल 17 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा साइंस, आईटी, स्टार्टअप, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और कंसल्टेंसी जैसे कई अहम पद शामिल हैं. ज्यादातर पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जबकि कुछ पद ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • नाबार्ड की इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अच्छा अनुभव हो. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है.
  • एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके साथ ही इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, सीए या सीएस जैसी डिग्री होनी चाहिए. इस पद के लिए कम से कम 10 साल का बैंकिंग अनुभव जरूरी है.
  • रिस्क मैनेजर से जुड़े पदों के लिए उम्मीदवार के पास फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही कम से कम 5 साल का अनुभव मांगा गया है.
  • मार्केट रिस्क मैनेजर जैसे पदों के लिए भी लगभग इसी तरह की योग्यता रखी गई है, जहां पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबीए के साथ अनुभव जरूरी है.
  • इसके अलावा फायनेंशियल एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट, स्टार्टअप मैनेजर और जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैनेजर जैसे पदों के लिए भी संबंधित क्षेत्र की पढ़ाई और अनुभव होना जरूरी है.

उम्र सीमा क्या है?

नाबार्ड की इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 28 साल और अधिकतम उम्र 62 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी सैलरी है. नाबार्ड में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 1.50 लाख रुपये से लेकर 3.85 लाख रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है. यह सैलरी अनुभव और पद की जिम्मेदारी के हिसाब से तय की जाएगी. बैंकिंग सेक्टर में यह पैकेज काफी आकर्षक माना जाता है.

चयन कैसे होगा?

इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यानी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. इंटरव्यू में उम्मीदवार के अनुभव, काम करने की समझ और प्रोफेशनल स्किल को देखा जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा. सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये है.

आवेदन कैसे करें?

नाबार्ड की इस भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना होगा. इसके लिए उम्मीदवारों को नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.nabcons.com पर जाना होगा. वहां करियर सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा. नए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपनी जानकारी भरकर फीस जमा करनी होगी. आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके जरूर रखें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 09:07 AM (IST)
