मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1 दिसंबर से करें आवेदन

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1 दिसंबर से करें आवेदन

अगर आपने 10वीं और आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. कंपनी ने 1 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तय की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 30 Nov 2025 01:08 PM (IST)
सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने साल 2025 के लिए प्लांट असिस्टेंट पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सरकारी विभाग में स्थायी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस भर्ती में अच्छी-खासी सैलरी, करियर ग्रोथ और राज्य सरकार की सभी सुविधाएं मिलती हैं. 

अगर आपने 10वीं और आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. कंपनी ने 1 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तय की है. इसलिए उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और तय समय में आवेदन जरूर करें. 

कुल पदों की संख्या और भर्ती योग्यता क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती के माध्यम से कुल 90 पद भरे जाएंगे. ये पद दो अलग-अलग ट्रेड जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बांटे हैं. जिसमें मैकेनिकल ट्रेड  53 पद शामिल हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेड 37 पद पर भर्ती होगी. 

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना जरूरी है. फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन आदि किसी भी संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से नियमित आईटीआई पास होना जरूरी है. इसके अलावा ITI में UR और MP-OBC 65 प्रतिशत, MPPGCL कर्मचारी 60 प्रतिशत और SC, ST, EWS और PwBD 55 प्रतिशत होने चाहिए. ध्यान रखें, सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों से की गई आईटीआई ही मान्य होगी. 

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड भर्ती में सैलरी कितनी होगी

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 पे मैट्रिक्स के अनुसार 25,300 से 80,500 प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा. शुरुआत में उम्मीदवारों को 9 महीने की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी. इस दौरान पूरा वेतन नहीं, बल्कि वेतन का एक निश्चित प्रतिशत बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा. परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने पर पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है. 

परीक्षा पैटर्न

इस भर्ती की परीक्षा में कुल 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे. इनमें से 75 सवाल संबंधित ट्रेड से और 25 सवाल सामान्य ज्ञान और सामान्य योग्यता से होंगे. पूरी परीक्षा 100 नंबर की होगी. परीक्षा में सवाल का प्रकार ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, जिससे सभी वर्ग के उम्मीदवारों को सुविधा मिल सके. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में स्टूडेंट्स के प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी यानी चयन पूरी तरह से CBT में प्राप्त प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. 

 
Published at : 30 Nov 2025 01:08 PM (IST)
MPPGCL MPPGCL Recruitment 2025 Plant Assistant Recruitment MP Job 2025
