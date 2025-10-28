IRCTC ने जारी किया भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जल्द शुरू होने वाले हैं आवेदन

आईआरसीटीसी ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के कुल 64 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट irctc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और तय तिथियों पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.

इन पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स किया हो. जैसे बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस में बीएससी, टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट में एमबीए या कुलिनरी आर्ट्स में बीबीए या एमबीए किया हुआ हो. इसके साथ ही इस क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव होना जरूरी है. वहीं उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है. ओबीसी वर्ग के लिए यह सीमा 31 वर्ष, एससी/एसटी के लिए 33 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार की जाएगी.

चयन प्रक्रिया भी बेहद सरल है. उम्मीदवार केवल वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होंगे. इंटरव्यू के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अंत में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी. यानी इस भर्ती में न लिखित परीक्षा है और न ही कोई लंबी प्रक्रिया, सिर्फ योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर नौकरी मिलेगी.

सैलरी कितनी

चयन होने के बाद उम्मीदवारों को प्रति माह 30 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें आईआरसीटीसी की ओर से अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा. यह वेतन ऐसी युवाओं के लिए काफी आकर्षक है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्थिर और सम्मानजनक करियर की तलाश कर रहे हैं.

यहां होंगे इंटरव्यू



इंटरव्यू देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे. उम्मीदवार अपने निकटतम शहर में इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. इंटरव्यू की शुरुआत 8 नवंबर 2025 से त्रिवेंद्रम में होगी. इसके बाद 12 नवंबर को इंटरव्यू बेंगलुरु में, 15 नवंबर को चेन्नई में और 18 नवंबर को तमिलनाडु के थुवाकुड़ी में होगा. उम्मीदवारों को इंटरव्यू वाले दिन अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctc.com पर जाकर भर्ती लिंक पर क्लिक करना है. अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण पूरा करना होगा. इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करना है. फॉर्म सबमिट करते ही उम्मीदवार को उसका प्रिंट आउट भी अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के दौरान यह काम आ सके.

