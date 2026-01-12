हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे, 85% कर्मचारियों के पास ऑफिस से आ ही जाता है फोन

Sick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे, 85% कर्मचारियों के पास ऑफिस से आ ही जाता है फोन

घर, छुट्टियों और यहां तक कि बीमारी के दिनों तक भी पहुंच गया है. दुनिया के कई देशों में अब काम से अलग होने के अधिकार यानी Right to Disconnect की मांग जोर पकड़ रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. मोबाइल फोन, ईमेल और मैसेजिंग ऐप्स ने काम को जितना आसान बनाया है, उतना ही यह हमारी पर्सनल लाइफ में भी दखल देने लगा है. हालत यह है कि ऑफिस का काम अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर, छुट्टियों और यहां तक कि बीमारी के दिनों तक भी पहुंच गया है. 

दुनिया के कई देशों में अब काम से अलग होने के अधिकार यानी Right to Disconnect की मांग जोर पकड़ रही है. इसका सीधा मतलब है कि काम के तय समय के बाद कर्मचारी को ऑफिस के फोन, मेल या मैसेज का जवाब देने के लिए मजबूर न किया जाए. लेकिन भारत में हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. 

Sick Leave ली हो या हो ऑफिशियल हॉलीडे

जॉब सर्च प्लेटफॉर्म Indeed पर किए गए एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. सर्वे के मुताबिक, भारत में भले ही एम्प्लायर यह मानते हों कि काम और  पर्सनल लाइफ के बीच साफ सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. 

रिपोर्ट बताती है कि हर 10 में से 9 कर्मचारियों को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी कॉल, मैसेज या ईमेल आते हैं. इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 85 प्रतिशत कर्मचारियों से उनके मैनेजर Sick Leave या Official Holiday के दौरान भी संपर्क करते हैं यानी बीमार होने या छुट्टी पर होने का भी कोई मतलब नहीं रह गया है. 

सर्वे का जवाब

सर्वे में यह भी सामने आया कि 88 प्रतिशत भारतीय कर्मचारी काम के घंटों के बाहर भी नियमित रूप से ऑफिस से जुड़े रहते हैं. इसकी बड़ी वजह डर है. करीब 79 प्रतिशत कर्मचारियों को यह चिंता रहती है कि अगर उन्होंने फोन या मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो उनकी पदोन्नति रुक सकती है या ऑफिस में उनकी छवि खराब हो सकती है. इस लगातार उपलब्ध रहने की संस्कृति ने कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया है. लोग अपने स्वास्थ्य, परिवार और पर्सनल समय की कीमत पर भी काम से जुड़े रहने को मजबूर महसूस कर रहे हैं. 

संसद में भी उठ चुका है मुद्दा

दिलचस्प बात यह है कि इस गंभीर समस्या को लेकर अब कानून बनाने की मांग भी उठने लगी है. संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान लोकसभा में एक  पर्सनल सदस्य विधेयक पेश किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के लिए काम से अलग होने के अधिकार को कानूनी रूप देने की बात कही गई थी. इसका मकसद तनाव कम करना और बेहतर Work-Life Balance को बढ़ावा देना था. 

Gen Z का Baby Boomers

सर्वे में पीढ़ियों के बीच सोच का बड़ा फर्क भी सामने आया है. बेबी बूमर्स (1946 से 1964 के बीच जन्मे लोग) में से लगभग 88 प्रतिशत का मानना है कि अगर उन्हें ऑफिस टाइम के बाद भी कॉल आता है, तो इससे उन्हें खुद को जरूरी महसूस होता है. उनके लिए लगातार उपलब्ध रहना समर्पण और जिम्मेदारी की निशानी है. वहीं दूसरी ओर, Gen Z (1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा) की सोच बिल्कुल अलग है. इनमें से सिर्फ 50 प्रतिशत ही ऑफिस टाइम के बाद संपर्क किए जाने को सकारात्मक मानते हैं. इतना ही नहीं, 63 प्रतिशत Gen Z कर्मचारी कहते हैं कि अगर उनके काम से अलग होने के अधिकार का सम्मान नहीं हुआ, तो वे नौकरी छोड़ने तक का फैसला कर सकते हैं. यह साफ दिखाता है कि नई पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य, निजी समय और संतुलित जीवन को ज्यादा महत्व दे रही है

एम्प्लायर भी परेशानी में

एम्प्लायरस की स्थिति भी आसान नहीं है.  सर्वे के मुताबिक 79 प्रतिशत एम्प्लायर मानते हैं कि Right to Disconnect जैसी नीति लागू करना एक अच्छा कदम होगा. लेकिन 66 प्रतिशत को डर है कि इससे उत्पादकता कम हो सकती है. वहीं 81 प्रतिशत एम्प्लायर इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर Work-Life Balance का सम्मान नहीं किया गया, तो वे अच्छे और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को खो सकते हैं. हालांकि एक सकारात्मक संकेत यह है कि 81 प्रतिशत एम्प्लायर नियमित काम के घंटों के बाद किए गए काम के लिए अतिरिक्त भुगतान देने को भी तैयार हैं. 

दूसरे देशों से तुलना

रिपोर्ट में भारत की तुलना ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी की गई है. ऑस्ट्रेलिया में 90 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद भी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 47 प्रतिशत एम्प्लायर ही मानते हैं कि सख्त सीमाएं लगाने से उत्पादकता घटेगी. सिंगापुर में 93 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस के बाद भी काम करते हैं और यहां 78 प्रतिशत एम्प्लायर उत्पादकता को लेकर चिंतित हैं. इससे साफ है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह समस्या लगभग हर देश में मौजूद है. 

यह भी पढ़ें: कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Work-life Balance Right To Disconnect Sick Leave Calls Employee Rights
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
WPL 2026 DC vs GG: WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री पहुंचा, टूटे रिकॉर्ड, यूपी में 5 डिग्री और गिरेगा, IMD की चेतावनी, देश का मौसम जानें
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
WPL 2026 DC vs GG: WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
WPL में अनोखी हैट्रिक, नंदिनी शर्मा बनीं ऐसा ऐतिहासिक कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
जनरल नॉलेज
India Names: इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
इतिहास में इतने नामों से पहचाना गया है भारत, जानें कैसे पड़े देश के इतने सारे नाम?
शिक्षा
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
परीक्षा पे चर्चा 2026 में बना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 4.3 करोड़ हुए रजिस्ट्रेशन
हेल्थ
Carrot Benefits In Winter: सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
सर्दियों में गाजर को क्यों कहा जाता है सेहत का सुपरफूड? जानिए इसके बड़े फायदे
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget