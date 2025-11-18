भारतीय मौसम विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, मिलेगी तगड़ी सैलरी, इस दिन से कर सकेंगे अप्लाई

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए इस समय भारतीयीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बहुत अच्छी खबर आई है. विभाग ने देशभर में प्रोजेक्ट पोजीशन के कई रिक्त पदों पर भर्ती का एलान किया है. लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा मौका है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी और 14 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

इस पूरे अभियान के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है. आवेदन करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकेगा.

ये है जरूरी योग्यता

भारतीय मौसम विभाग की यह भर्ती अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए खोली गई है. कई पदों के लिए उम्मीदवारों का M.Sc. पास होना जरूरी है, जबकि कुछ पदों पर B.Tech के साथ डॉक्टरेट की डिग्री की मांग की गई है. ऐसे पद भी हैं जिनमें M.Tech को प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा विज्ञान, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलिकॉम जैसे तकनीकी विषयों में बैचलर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. कुछ पदों पर बैचलर डिग्री के साथ अच्छी कंप्यूटर स्किल होना अनिवार्य रखा गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ प्रोजेक्ट पदों के लिए अनुभव भी जरूरी है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की जांच संबंधी जानकारी नोटिफिकेशन से ही लेनी चाहिए.

आयु सीमा कितनी है जरूरी?

अलग-अलग पदों पर अधिकतम आयु 30, 35, 40, 45 और 50 वर्ष तक तय की गई है. उम्र की गणना 14 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. विभाग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी उम्र और योग्यता को ध्यान से जांच लें ताकि कोई गलती न हो.

सैलरी इतनी मिलेगी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस भर्ती में आकर्षक वेतन भी तय किया है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–E को 1,23,100 रुपये का मासिक वेतन और एचआरए मिलेगा. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–III को 78,000 रुपये, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–II को 67,000 रुपये और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–I को 56,000 रुपये के साथ एचआरए दिया जाएगा. वहीं वैज्ञानिक या प्रशासनिक सहायक पद पर चयनित उम्मीदवारों को 29,200 रुपये और एचआरए मिलेगा. यह वेतन सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक दिया जाएगा और समय-समय पर इसमें संशोधन भी हो सकता है.

