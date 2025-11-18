हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीभारतीय मौसम विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, मिलेगी तगड़ी सैलरी, इस दिन से कर सकेंगे अप्लाई

भारतीय मौसम विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, मिलेगी तगड़ी सैलरी, इस दिन से कर सकेंगे अप्लाई

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में प्रोजेक्ट पदों पर देशभर के उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है, जहां विभिन्न योग्यता के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 18 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए इस समय भारतीयीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बहुत अच्छी खबर आई है. विभाग ने देशभर में प्रोजेक्ट पोजीशन के कई रिक्त पदों पर भर्ती का एलान किया है. लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा मौका है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी और 14 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

इस पूरे अभियान के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है. आवेदन करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकेगा.

ये है जरूरी योग्यता

भारतीय मौसम विभाग की यह भर्ती अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए खोली गई है. कई पदों के लिए उम्मीदवारों का M.Sc. पास होना जरूरी है, जबकि कुछ पदों पर B.Tech के साथ डॉक्टरेट की डिग्री की मांग की गई है. ऐसे पद भी हैं जिनमें M.Tech को प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा विज्ञान, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलिकॉम जैसे तकनीकी विषयों में बैचलर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. कुछ पदों पर बैचलर डिग्री के साथ अच्छी कंप्यूटर स्किल होना अनिवार्य रखा गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ प्रोजेक्ट पदों के लिए अनुभव भी जरूरी है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की जांच संबंधी जानकारी नोटिफिकेशन से ही लेनी चाहिए.

आयु सीमा कितनी है जरूरी?

अलग-अलग पदों पर अधिकतम आयु 30, 35, 40, 45 और 50 वर्ष तक तय की गई है. उम्र की गणना 14 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. विभाग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी उम्र और योग्यता को ध्यान से जांच लें ताकि कोई गलती न हो.

सैलरी इतनी मिलेगी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस भर्ती में आकर्षक वेतन भी तय किया है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–E को 1,23,100 रुपये का मासिक वेतन और एचआरए मिलेगा. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–III को 78,000 रुपये, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–II को 67,000 रुपये और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट–I को 56,000 रुपये के साथ एचआरए दिया जाएगा. वहीं वैज्ञानिक या प्रशासनिक सहायक पद पर चयनित उम्मीदवारों को 29,200 रुपये और एचआरए मिलेगा. यह वेतन सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक दिया जाएगा और समय-समय पर इसमें संशोधन भी हो सकता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 18 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Tags :
JOB India Meteorological Department Recruitment IMD Project Posts Vacancy
