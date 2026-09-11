ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIT दिल्ली और IIT इंदौर में डायरेक्टर पद पर भर्ती, 2.25 लाख रुपये तक सैलरी

IIT दिल्ली और IIT इंदौर में डायरेक्टर पद पर भर्ती, 2.25 लाख रुपये तक सैलरी

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी इंदौर में डायरेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं. इन पदों पर आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी इंदौर में डायरेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं. इसके बाद अब उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. वहीं किसी भी आईआईटी में डायरेक्टर संस्थान के एकेडमिक और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं. ऐसे में चयनित उम्मीदवारों को संस्थान के शैक्षणिक कामकाज के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नेतृत्व भी करना होगा. इस पद के लिए मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ प्रशासन और नेतृत्व का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है. 

 IIT डायरेक्टर के लिए कौन एलिजिबल? 

मंत्रालय के अनुसार उम्मीदवार के पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और पिछली डिग्री में फर्स्ट क्लास या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि अलग योग्यता रखने वाले साइंस, मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है. आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी संस्थान या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसके अलावा पीएचडी छात्रों को गाइड करने का एक्सपीरियंस भी जरूरी है. डायरेक्टर पद के लिए उम्मीदवार में संस्थान का नेतृत्व करने की क्षमता और कम से कम 5 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 60 साल से कम होना जरूरी है.

2.25 लाख रुपये होगी महीने की सैलरी 

आईआईटी डायरेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी इसके अलावा सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे. यह पद ऐसे उम्मीदवारों के लिए है, जिनके पास एकेडमिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में मजबूत एक्सपीरियंस हो. आवेदन में उम्मीदवारों को अपनी उपलब्धियां और संस्थान के नेतृत्व से जुड़ी क्षमता को स्पष्ट करना होगा. 

ये भी पढ़ें-CSIR UGC NET 2026 का रिजल्ट जारी, csirnet.nta.nic.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

आवेदन के साथ यह जानकारी भी बतानी होगी 

इन पदों के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा. इसमें रिसर्च, टीचिंग इंडस्ट्री, अकेडमिक सहयोग और प्रशासनिक एक्सपीरियंस से जुड़ी जरूरी जानकारी देनी होगी. इसके साथ उम्मीदवार को कम से कम दो पेज का जस्टिफिकेशन देना होगा, जिसमें बताना होगा कि वह डायरेक्टर पद के लिए सही क्यों है. वहीं आवेदक को संस्थान को अपने दो पेज का विजन स्टेटमेंट भी देना होगा. इसके अलावा कम से कम दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कांटेक्ट डिटेल देनी होगी, जो उम्मीदवार की योग्यता और एक्सपीरियंस को जानता हो. 

फिलहाल ये है  IIT दिल्ली और इंदौर के डायरेक्ट 

वर्तमान में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंगन बनर्जी है, जबकि सुहास एस जोशी आईआईटी इंदौर के निर्देश के रूप में कार्यरत हैं. वहीं पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2026 तक जरूरी डॉक्यूमेंट और जानकारी के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को  iits@gmail.com. पर अपना आवेदन भेजना होगा. इसके अलावा आपको बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया मंत्रालय की ओर से आईआईटी मंडी में नए निदेशक की खोज के साथ चल रही है. 

ये भी पढ़ें-NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
JObs IIT Delhi Director Recruitment 2026 IIT Indore Director Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
दिल्ली पुलिस CAPS में SI की 1871 वैकेंसी, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका
दिल्ली पुलिस CAPS में SI की 1871 वैकेंसी, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका
नौकरी
उत्तराखंड में PCS में 67 पदों पर भर्ती, DSP और डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका 
उत्तराखंड में PCS में 67 पदों पर भर्ती, DSP और डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका 
नौकरी
UPSSSC PET 2026 का शेड्यूल जारी, 23 अक्टूबर से होगा एग्जाम
UPSSSC PET 2026 का शेड्यूल जारी, 23 अक्टूबर से होगा एग्जाम
नौकरी
रेलवे में पैरामेडिकल की 560 वैकेंसी, 15 सितंबर से शुरू होगा आवेदन
रेलवे में पैरामेडिकल की 560 वैकेंसी, 15 सितंबर से शुरू होगा आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Shah Rukh Khan के पहले Playback Singer थे Palash Sen, स्कूल से जुड़ा है खास किस्सा
BRICS Summit 2026: PM Modi-Putin को साथ देखते ही बढ़ी Trump की टेंशन ? | India Russia Relations
Bigg Boss 20 Episode 4 में Yung DSA बने पहले Captain, Aasif और Qazi की भिड़ंत
VIJAY के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन? AIADMK ने DMK को दिया साथ आने का चैलेंज.. ABPLIVE
Bigg Boss 20 में Mahhi Vij और Aasif Khan की तकरार, Mary Kom के कमेंट पर विवाद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
विश्व
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, जमकर की भारत की तारीफ
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget