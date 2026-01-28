हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस में बड़ी भर्ती की तैयारी, इस साल तक 20 हजार नए कर्मचारियों को मिलेगा मौका

एमिरेट्स एयरलाइंस 2030 तक अपने बेड़े और उड़ानों के विस्तार के तहत करीब 20 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती करने की तैयारी में है. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Jan 2026 06:31 PM (IST)
दुनिया की जानी-मानी एयरलाइंस में शामिल दुबई की एमिरेट्स एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह है कंपनी की बड़ी भर्ती योजना. एमिरेट्स एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वह साल 2030 तक करीब 20 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है. यह भर्ती एयरलाइंस के विस्तार और नए विमानों की संख्या बढ़ने के साथ जुड़ी हुई है.

एमिरेट्स का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने जा रही है और कई नए अंतरराष्ट्रीय रूट्स शुरू करने की योजना पर काम कर रही है. इसके साथ ही मौजूदा रूट्स पर उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरलाइंस अपने ऑपरेशन को और मजबूत करना चाहती है.

किन पदों पर होगी भर्ती

एमिरेट्स की इस भर्ती मुहिम में कई तरह के पद शामिल होंगे. इसमें केबिन क्रू, पायलट, इंजीनियर, टेक्नीशियन और एयरपोर्ट स्टाफ जैसे अहम पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यानी अगर कोई उड़ान सेवाओं, तकनीकी काम या एयरपोर्ट ऑपरेशन से जुड़ा करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है.

केबिन क्रू की भर्ती हमेशा से एमिरेट्स की पहचान रही है. दुनिया भर के युवा इस एयरलाइंस में काम करने का सपना देखते हैं. वहीं, पायलट और इंजीनियर जैसे पदों पर भी अनुभवी लोगों की जरूरत होगी, ताकि नए विमानों को सुरक्षित और सुचारू रूप से उड़ाया जा सके.

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी

एमिरेट्स के डिप्टी प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर आदिल अल रेडहा ने दुबई स्थित एयरलाइंस के मुख्यालय में आयोजित एक मीडिया बैठक के दौरान इस भर्ती योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नए विमान मिलेंगे, वैसे-वैसे नई उड़ानें शुरू होंगी और इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी.

आदिल अल रेडहा ने बताया कि कंपनी लगातार अपनी जरूरत के हिसाब से भर्ती कर रही है और आने वाले वर्षों में यह प्रक्रिया और तेज होगी. उनका कहना है कि यात्रियों को बेहतर सेवा देने और समय पर उड़ानों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत टीम होना जरूरी है.

स्थानीय नागरिकों के लिए खास योजना

एमिरेट्स ने यह भी साफ किया है कि वह दुबई और यूएई के स्थानीय नागरिकों यानी एमिराती लोगों को नौकरी के ज्यादा मौके देना चाहती है. इसके लिए कंपनी ने खास भर्ती कार्यक्रम भी तैयार किए हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया जाएगा. कंपनी का मानना है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि एयरलाइंस को क्षेत्रीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी.

एमिरेट्स में काम करने के फायदे

एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी करने के कई फायदे माने जाते हैं. कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अंतरराष्ट्रीय माहौल और आधुनिक सुविधाएं देती है. इसके अलावा काम के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग देशों में यात्रा करने का मौका भी मिलता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 06:31 PM (IST)
