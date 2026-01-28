दुनिया की जानी-मानी एयरलाइंस में शामिल दुबई की एमिरेट्स एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह है कंपनी की बड़ी भर्ती योजना. एमिरेट्स एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वह साल 2030 तक करीब 20 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है. यह भर्ती एयरलाइंस के विस्तार और नए विमानों की संख्या बढ़ने के साथ जुड़ी हुई है.

एमिरेट्स का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने जा रही है और कई नए अंतरराष्ट्रीय रूट्स शुरू करने की योजना पर काम कर रही है. इसके साथ ही मौजूदा रूट्स पर उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरलाइंस अपने ऑपरेशन को और मजबूत करना चाहती है.

किन पदों पर होगी भर्ती

एमिरेट्स की इस भर्ती मुहिम में कई तरह के पद शामिल होंगे. इसमें केबिन क्रू, पायलट, इंजीनियर, टेक्नीशियन और एयरपोर्ट स्टाफ जैसे अहम पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यानी अगर कोई उड़ान सेवाओं, तकनीकी काम या एयरपोर्ट ऑपरेशन से जुड़ा करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है.

केबिन क्रू की भर्ती हमेशा से एमिरेट्स की पहचान रही है. दुनिया भर के युवा इस एयरलाइंस में काम करने का सपना देखते हैं. वहीं, पायलट और इंजीनियर जैसे पदों पर भी अनुभवी लोगों की जरूरत होगी, ताकि नए विमानों को सुरक्षित और सुचारू रूप से उड़ाया जा सके.

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी

एमिरेट्स के डिप्टी प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर आदिल अल रेडहा ने दुबई स्थित एयरलाइंस के मुख्यालय में आयोजित एक मीडिया बैठक के दौरान इस भर्ती योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नए विमान मिलेंगे, वैसे-वैसे नई उड़ानें शुरू होंगी और इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी.

आदिल अल रेडहा ने बताया कि कंपनी लगातार अपनी जरूरत के हिसाब से भर्ती कर रही है और आने वाले वर्षों में यह प्रक्रिया और तेज होगी. उनका कहना है कि यात्रियों को बेहतर सेवा देने और समय पर उड़ानों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत टीम होना जरूरी है.

स्थानीय नागरिकों के लिए खास योजना

एमिरेट्स ने यह भी साफ किया है कि वह दुबई और यूएई के स्थानीय नागरिकों यानी एमिराती लोगों को नौकरी के ज्यादा मौके देना चाहती है. इसके लिए कंपनी ने खास भर्ती कार्यक्रम भी तैयार किए हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया जाएगा. कंपनी का मानना है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि एयरलाइंस को क्षेत्रीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी.

एमिरेट्स में काम करने के फायदे

एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी करने के कई फायदे माने जाते हैं. कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अंतरराष्ट्रीय माहौल और आधुनिक सुविधाएं देती है. इसके अलावा काम के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग देशों में यात्रा करने का मौका भी मिलता है.



