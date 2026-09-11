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दिल्ली पुलिस CAPS में SI की 1871 वैकेंसी, 30 सितंबर तक आवेदन का मौका

SSC ने दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1,871 पद भरे जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Sep 2026 07:42 AM (IST)
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स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सज (CAPF) में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1,871 पद भरे जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर तक का आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों का आवेदन एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के जरिए करना होगा. आवेदन में किसी तरह का बदलाव करने के लिए करेक्शन विंडो 8 से 10 अक्टूबर तक खुली रहेंगी. 

दिल्ली पुलिस में 317 पद, CAPF में 1320 वैकेंसी 

कुल 1,871 रिक्तियों में दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 317 पद है. इनमें में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 205 और महिला उम्मीदवारों के लिए 112 पद निर्धारित है. वहीं सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के कुल 1,320 पद है. इसमें बीएसएफ में 457, सीआईएसएफ में 250, सीआरपीएफ में 254, आइटीबीपी में 187 और एसएसबी में 172 पद शामिल है. इसके अलावा सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए पुरुष उम्मीदवारों के 234 पद रखे गए है.  इस तरह भर्ती में दिल्ली पुलिस,  सीएपीएफ और सीआईएसएफ फायर के पद शामिल है. 

किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी?

दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ में एसआई के पद लेवल 6 के है. इनकी सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये है. वहीं सीएपीएफ में एसआई का पद ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में आता है. सीआईएसएफ में एसआई का पद भी लेवल 6 का है और इसे ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पद के तौर पर वर्गीकृत किया गया है. दिल्ली पुलिस में एसआई का पद ग्रुप सी के तहत आता है. 

ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

एसएससी सीपीओ भर्ती के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सामान्य एसआई के लिए आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है, जबकि सीआईएसएफ में एसआई पद के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है. भर्ती के लिए उम्मीदवारों काे एसएससी की ओर से निर्धारित दूसरी पात्रता और फिजिकल मानकों को भी पूरा करना होगा. 

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कई चरणों में होगा चयन 

एसएससी सीपीओ भर्ती में उम्मीदवारों का चयन एक से ज्यादा चरणों के जरिए किया जाएगा. पहले पेपर 1 सीबीटी मोड में होगी. इसके बाद फिजिकल दक्षता परीक्षा होगी. इन चरणों में सफल उम्मीदवार पेपर 2 में शामिल होंगे. इसके बाद मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 

कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवार को सबसे पहले ssc.gov.in पर जाकर एसएससी पोर्टल पर ओटीआर पूरा करना होगा. 
  • एसएससी वेबसाइट पर किया गया ओटीआर नए पोर्टल पर मान्य नहीं होगा. 
  • ओटीआर के बाद लॉगिन करके एसएससी सीपीओ 2026 आवेदन फॉर्म भरना होगा. 
  • फाॅर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ पद और फोर्स की प्राथमिकताएं भरनी होगी 
  • आवेदन प्रक्रिया में आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है. 
  • लास्ट में आवेदन फीस का पेमेंट करने के बाद सभी जानकारी जांच कर फॉर्म सबमिट करना होगा. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Sep 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
JObs Delhi Police SI Recruitment 2026 SSC CPO Recruitment 2026
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