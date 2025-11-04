60 हजार सैलरी पाने का शानदार मौका, यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

अगर आप कानून, अर्थशास्त्र या आईटी के क्षेत्र में नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. आयोग इस भर्ती के ज़रिए प्रतिभाशाली और योग्य युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता है, जो देश के आर्थिक और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने में योगदान दे सकें. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में उम्मीदवार तीन प्रमुख क्षेत्रों कानून, अर्थशास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में आवेदन कर सकते हैं. अगर आप कानून के क्षेत्र से हैं, तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य न्यायिक संस्थाओं में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics) या संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए. अगर आप आईटी क्षेत्र से हैं, तो आपके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए.

सैलरी कितनी होगी?

आयोग ने यंग प्रोफेशनल पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 60,000 रुपये का वेतन मिलेगा. इसके अलावा आयोग की ओर से अन्य भत्तों और सुविधाओं का भी लाभ दिया जाएगा. यह नौकरी न केवल स्थिर करियर देती है, बल्कि एक प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का अवसर भी प्रदान करती है.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट cci.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर “Young Professional Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद खुलने वाले ऑनलाइन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि ध्यान से भरें. इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें. आवेदन सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को दोबारा जांच लें ताकि कोई गलती न रह जाए. अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर रख लें.

