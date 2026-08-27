Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीकेनरा बैंक में जॉब्स, बंपर सैलरी के साथ मुंबई-बेंगलुरु में मिलेगी पोस्टिंग

केनरा बैंक में जॉब्स, बंपर सैलरी के साथ मुंबई-बेंगलुरु में मिलेगी पोस्टिंग

केनरा बैंक ने मुंबई और बेंगलुरु में अलग-अलग डिपार्टमेंट में 10 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए है. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Aug 2026 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अलग-अलग डिपार्टमेंट में 10 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए है. यह भर्ती मुंबई और बेंगलुरु में की जाएगी. भर्ती में एवीपी ऑपरेशंस, सीएस एवं कंप्लायंस ऑफिसर के अलावा असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर के पद शामिल है. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से पूरी करनी होगी. उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट और अपडेटेड रिज्यूमे के साथ केनरा बैंक के ईमेल एड्रेस पर भेजना होगा. 

10 पदों पर होनी है भर्ती 

सीबीएसएल की ओर से जारी भर्ती के तहत कुल 10 खाली पद है. इनमें एवीपी ऑपरेशंस और सीएस एवं कंप्लायंस ऑफिसर के एक-एक पद शामिल है. इसके अलावा डीपी बैक ऑफिस ऑपरेशन बैंगलोर में दो पद पर भर्ती होगी. रिस्क मैनेजमेंट मुंबई के दो पद, कंप्लायंस  मुंबई का एक पद, इंस्टीट्यूशन डीलर मुंबई का एक पद और रिसर्च विभाग मुंबई बेंगलुरु के दो पदों पर भर्ती होगी. इस तरह कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है. 

ये उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

इन पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, जबकि ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार एक्सपीरियंस की अवधि के आधार पर अधिकतम 10 साल तक की अतिरिक्त आयु छूट मिल सकती है. इसके लिए संबंधित एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र देना होगा. सभी पदों के लिए कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है. हालांकि अलग-अलग पदों के लिए संबंधित शैक्षणिक योग्यता और काम का एक्सपीरियंस निर्धारित है. वहीं कंपनी उम्मीदवारों की योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर ही पद ग्रेड तय कर सकती है. 

ये भी पढ़ें-अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रुझान घटा, आवेदनों में 15% गिरावट 

बिना लिखित परीक्षा होगा चयन 

सीबीएसएल की भर्ती में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा. सबसे पहले शैक्षणिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी. शॉर्ट लिस्टिंग किए किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए दी जाएगी. इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आने जाने का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा. वहीं अंतिम चयन इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा . इसके साथ ही चयनित उम्मीदवारों का कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार मेडिकल फिटनेस पूरा करना जरूरी होगा. 

15 सितंबर तक भेजना होगा आवेदन 

सीबीएसएल भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया ईमेल के जरिए होगी. उम्मीदवारों को कंपनी की वेबसाइट के करियर सेक्शन से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ अपडेटेड रिज्यूमे और जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी होगी. इन डॉक्यूमेंट में जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, दूसरी मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लागू होने पर जाति प्रमाण पत्र और दूसरे डॉक्यूमेंट शामिल है. पूरा आवेदन applications@canmoney.in पर ईमेल करना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 26 सितंबर है.

ये भी पढ़ें-Netflix पर मिल रही बंपर स्कॉलरशिप, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
JObs CBSl Vacancy 2026 Canara Bank Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
केनरा बैंक में जॉब्स, बंपर सैलरी के साथ मुंबई-बेंगलुरु में मिलेगी पोस्टिंग
केनरा बैंक में जॉब्स, बंपर सैलरी के साथ मुंबई-बेंगलुरु में मिलेगी पोस्टिंग
नौकरी
हिमाचल में 22 प्रशासनिक पदों पर भर्ती, 22 सितंबर तक कर पाएंगे आवेदन
हिमाचल में 22 प्रशासनिक पदों पर भर्ती, 22 सितंबर तक कर पाएंगे आवेदन
नौकरी
UPSSSC Health Worker Result में 10272 पात्र, 5272 को मिलेगी नौकरी
UPSSSC Health Worker Result में 10272 पात्र, 5272 को मिलेगी नौकरी
नौकरी
खिलाड़ी हैं और नौकरी ढूंढ रहे, Income Tax में मिल रहा मौका
खिलाड़ी हैं और नौकरी ढूंढ रहे, Income Tax में मिल रहा मौका
Advertisement

वीडियोज

Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 289 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 289 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
ट्रेंडिंग
नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस
नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget