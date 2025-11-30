बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन का आखिरी मौका, आवेदन की आज लास्ट डेट

सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बहुत ही जरूरी दिन है. बैंक ऑफ इंडिया (BOI) में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती के लिए आज आवेदन करने का आखिरी मौका है. अगर आप लंबे समय से किसी नेशनलाइज्ड बैंक में नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास हो सकता है. बैंक ने कुल 115 पदों पर भर्तियां निकाली हैं और आवेदन प्रक्रिया अब लगभग खत्म होने को है. कई उम्मीदवार अभी भी आवेदन भरने की सोच रहे हैं, लेकिन अंतिम तारीख आज होने के कारण देर करना नुकसानदायक हो सकता है. आज ही ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म पूरा कर लें ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.

क्या है आज की जरूरी जानकारी?

इस भर्ती के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है. आज के बाद आवेदन लिंक बंद हो जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे तुरंत आवेदन कर दें. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 115 ऑफिसर पद भरे जाएंगे, जो कई विभागों के लिए हैं.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप पहली बार आवेदन भर रहे हैं या फॉर्म भरने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें -

1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर दिए गए Career / Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.

3. यहां आपको Officer Posts Recruitment 2025 से जुड़ा आवेदन लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक कर नया रजिस्ट्रेशन करें.

4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अपना पूरा आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें.

5. सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस का भुगतान करें.

6. फॉर्म सबमिट करें और फ्यूचर के लिए एक प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें.

किस तरह होगी भर्ती?

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. बैंक आवेदकों की संख्या के आधार पर यह तय करेगा कि परीक्षाएं दोनों चरणों में होंगी या केवल इंटरव्यू लिया जाएगा.इसके एग्जाम पैटर्न, कुल 125 नंबर की परीक्षा होगी, जिसका समय 100 मिनट रहेगा. यह दो भागों में होगी. जिसमें पहला English Language 25 Marks यह क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है और मेरिट लिस्ट बनाते समय इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे और दूसरा Professional Knowledge 100 Marks, यह भर्ती की मुख्य परीक्षा है और इसमें पोस्ट से जुड़ी प्रोफेशनल जानकारी से सवाल पूछे जाएंगे. General और EWS उम्मीदवारों को कम से कम 35 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है. अन्य कैटेगरी को नियमानुसार छूट मिलेगी.

एप्लीकेशन फीस

SC/ST/PWD के लिए एप्लीकेशन फीस 175 है और जनरल और दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 850 है. फीस का भुगतान आप Debit Card, Credit Card, Internet Banking, UPI आदि से कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं.

