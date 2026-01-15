बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली बंपर पदों पर भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. बैंक ने 15 जनवरी 2026 को इस भर्ती से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत देशभर की विभिन्न शाखाओं में कुल 600 अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2026 तय की गई है, ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है.

बैंक की इस पहल को युवाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर में सीखने और अनुभव हासिल करने का सुनहरा मौका माना जा रहा है. अप्रेंटिस के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को बैंक के कामकाज को नजदीक से समझने और व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने का अवसर मिलेगा. खास बात यह है कि यह भर्ती पूरे देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निकाली गई है.

अगर राज्यवार रिक्तियों की बात करें तो सबसे अधिक पद महाराष्ट्र के लिए रखे गए हैं. अकेले महाराष्ट्र में 261 अप्रेंटिस की भर्ती होगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 45, उत्तर प्रदेश में 34, गुजरात में 25, कर्नाटक और तमिलनाडु में 21-21, तेलंगाना में 17 और बिहार, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में 15-15 पद तय किए गए हैं. छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के लिए भी एक-एक पद रखा गया है. कुल मिलाकर यह भर्ती पूरे देश के युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

योग्यता क्या चाहिए?

उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. इस भाषा ज्ञान को दसवीं या बारहवीं कक्षा की मार्कशीट के जरिए साबित करना होगा.

उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 30 नवंबर 2025 तक कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. उम्र की सही गणना और नियमों की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क भी वर्ग के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 150 रुपये शुल्क देना होगा, जिसमें जीएसटी भी शामिल है. वहीं, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 100 रुपये रखा गया है. दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस भर्ती में शामिल हो सकें.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रेंटिस के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को एक साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नियमों के अनुसार होगा. इस दौरान उम्मीदवारों को बैंकिंग से जुड़े अलग-अलग काम सिखाए जाएंगे, जिससे उन्हें भविष्य में नौकरी के लिए तैयार किया जा सके.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने 12,300 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह राशि पूरे एक साल तक समान रहेगी. हालांकि, बैंक ने साफ किया है कि अप्रेंटिस को इस दौरान किसी तरह का अन्य भत्ता या अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी. प्रशिक्षण का समय आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, लेकिन बैंक की जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी हो सकता है.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI