बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्या है पूरा क्राइटेरिया

बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्या है पूरा क्राइटेरिया

अगर आप बैंक में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो जानिए आवेदन से लेकर चयन तक हर बात. आज हम आपको बैंक भर्ती का क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Nov 2025 04:17 PM (IST)
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. बैंक में नौकरी न केवल एक स्थिर भविष्य देती है, बल्कि इसमें सम्मान और अच्छा वेतन भी मिलता है. हर साल लाखों उम्मीदवार बैंक की परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि बैंक भर्ती की प्रक्रिया क्या है, कौन-कौन से पद निकलते हैं और योग्यता क्या चाहिए.

भारत में बैंक की नौकरियां दो तरह की होती हैं सरकारी और निजी. सरकारी बैंकों में भर्ती मुख्य रूप से आईबीपीएस (IBPS), एसबीआई (SBI) और आरबीआई (RBI) के जरिए की जाती है. इन संस्थानों के माध्यम से क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO), स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) और ग्रेड बी ऑफिसर जैसे पदों पर भर्तियां होती हैं. क्लर्क पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री जरूरी होती है, वहीं पीओ के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है.  स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आईटी, एचआर, मार्केटिंग या लॉ जैसे विषयों में विशेष योग्यता मांगी जाती है, जबकि आरबीआई ग्रेड बी के लिए कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन जरूरी है.

कैसे होता सिलेक्शन?

क्लर्क के लिए 20 से 28 वर्ष, पीओ के लिए 20 से 30 वर्ष और आरबीआई ग्रेड बी के लिए 21 से 30 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के तहत छूट मिलती है. चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है. प्रीलिम्स परीक्षा, मेन परीक्षा और इंटरव्यू. पहले चरण में रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, जबकि मेन परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और बैंकिंग ज्ञान से जुड़े प्रश्न होते हैं. इसके बाद इंटरव्यू के जरिए फाइनल चयन होता है.

अच्छी सैलरी?

बैंकिंग सेक्टर में वेतन के साथ कई सुविधाएं भी दी जाती हैं जैसे महंगाई भत्ता, घर किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन और बोनस. एक बैंक पीओ की शुरुआती सैलरी लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह होती है, जबकि क्लर्क को करीब 40 हजार रुपये मिलते हैं.

कैसे करें तैयारी?

परीक्षा की तैयारी के लिए रोजाना मॉक टेस्ट देना, रीजनिंग और मैथ्स का अभ्यास करना, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस पर ध्यान देना जरूरी है. पुराने प्रश्नपत्र हल करने और समय प्रबंधन पर फोकस करना भी सफलता की कुंजी है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Bank Jobs JOB Bank Recruitment Process
