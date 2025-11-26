60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन

अगर आप रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं और दोबारा काम करने का मौका तलाश रहे हैं, तो हरियाणा ग्रामीण बैंक आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है. बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर (FLC) के 15 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. ये पद पंचकूला, कैरू, कुरुक्षेत्र, करनाल और कई अन्य जिलों में खाली हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब आखिरी तारीख बस आने ही वाली है. ऐसे में जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वे देर किए बिना तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

बैंक ने इस भर्ती के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आवेदन 10 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 26 नवंबर 2025 आखिरी तारीख है. उम्मीदवार फॉर्म नोटिफिकेशन में दिए गए Annexure-1 से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे हाथ से भरकर भेजना होगा. यह भी ध्यान रखें कि केवल रिटायर्ड बैंक अधिकारी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

हरियाणा ग्रामीण बैंक ने इस भर्ती के लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं. सबसे पहले, उम्मीदवार रिटायर्ड बैंक अधिकारी होना चाहिए और उसे क्रेडिट हैंडलिंग का अनुभव होना जरूरी है. यानी आपने बैंक में लोन, रिकवरी या इससे संबंधित काम संभाला हो. इसके अलावा, उम्मीदवार ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी या शहरी ब्रांच में काम किया हो—यह अनुभव इस नौकरी के लिए काफी मददगार माना जाएगा.

उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 62 साल होनी चाहिए. इससे ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते. साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे MS Word, PowerPoint, Excel और इंटरनेट का इस्तेमाल. इसके अलावा स्थानीय भाषा पर पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि FLC का काम लोगों को वित्तीय जानकारी देना होता है. अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो इस काम में दिक्कतें आ सकती हैं.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है. उम्मीदवारों को सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिए गए Annexure-1 का प्रिंट आउट लेकर बायोडाटा भरना होगा. इस फॉर्म में नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, कैटिगिरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तारीख, योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरनी होती है. यह सभी जानकारी साफ-साफ और सही लिखें, क्योंकि किसी भी गलती की वजह से आवेदन खारिज भी हो सकता है.

फॉर्म भरने के बाद ऊपर दी गई जगह पर हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं. इसके बाद अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, रिटायरमेंट प्रमाणपत्र आदि फॉर्म के साथ अटैच करें.

पूरा आवेदन लिफाफे में डालकर नीचे दिए गए पते पर भेज दें-

जनरल मैनेजर,

फाइनेंशियल इनक्लूजन डिविजन,

हरियाणा ग्रामीण बैंक,

हेड ऑफिस, HGB हाउस,

प्लॉट नंबर – 1, सेक्टर-3,

रोहतक – 124001



यह भी पढ़ें - ​NEET PG Counselling 2025: MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI