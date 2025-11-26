60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा ग्रामीण बैंक ने रिटायर्ड बैंक अधिकारियों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी आखिरी तारीख 26 नवंबर है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Nov 2025 02:48 PM (IST)
अगर आप रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं और दोबारा काम करने का मौका तलाश रहे हैं, तो हरियाणा ग्रामीण बैंक आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है. बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर (FLC) के 15 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. ये पद पंचकूला, कैरू, कुरुक्षेत्र, करनाल और कई अन्य जिलों में खाली हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब आखिरी तारीख बस आने ही वाली है. ऐसे में जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वे देर किए बिना तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
बैंक ने इस भर्ती के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आवेदन 10 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 26 नवंबर 2025 आखिरी तारीख है. उम्मीदवार फॉर्म नोटिफिकेशन में दिए गए Annexure-1 से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे हाथ से भरकर भेजना होगा. यह भी ध्यान रखें कि केवल रिटायर्ड बैंक अधिकारी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

हरियाणा ग्रामीण बैंक ने इस भर्ती के लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं. सबसे पहले, उम्मीदवार रिटायर्ड बैंक अधिकारी होना चाहिए और उसे क्रेडिट हैंडलिंग का अनुभव होना जरूरी है. यानी आपने बैंक में लोन, रिकवरी या इससे संबंधित काम संभाला हो. इसके अलावा, उम्मीदवार ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी या शहरी ब्रांच में काम किया हो—यह अनुभव इस नौकरी के लिए काफी मददगार माना जाएगा.

उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 62 साल होनी चाहिए. इससे ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते. साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे MS Word, PowerPoint, Excel और इंटरनेट का इस्तेमाल. इसके अलावा स्थानीय भाषा पर पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि FLC का काम लोगों को वित्तीय जानकारी देना होता है. अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो इस काम में दिक्कतें आ सकती हैं.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है. उम्मीदवारों को सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिए गए Annexure-1 का प्रिंट आउट लेकर बायोडाटा भरना होगा. इस फॉर्म में नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, कैटिगिरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तारीख, योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरनी होती है. यह सभी जानकारी साफ-साफ और सही लिखें, क्योंकि किसी भी गलती की वजह से आवेदन खारिज भी हो सकता है.

फॉर्म भरने के बाद ऊपर दी गई जगह पर हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं. इसके बाद अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, रिटायरमेंट प्रमाणपत्र आदि फॉर्म के साथ अटैच करें.

पूरा आवेदन लिफाफे में डालकर नीचे दिए गए पते पर भेज दें-

जनरल मैनेजर,
फाइनेंशियल इनक्लूजन डिविजन,
हरियाणा ग्रामीण बैंक,
हेड ऑफिस, HGB हाउस,
प्लॉट नंबर – 1, सेक्टर-3,
रोहतक – 124001

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 02:48 PM (IST)
JObs Haryana Gramin Bank Recruitment 2025
Embed widget