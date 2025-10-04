अगर आप विदेश में नौकरी करने का सोच रहे हैं, तो अजरबैजान का नाम अब तेजी से चर्चाओं में आ रहा है. यह देश न सिर्फ अपनी खूबसूरती और तेल संसाधनों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां अब भारतीय युवाओं को भी काम के कई मौके मिलने लगे हैं. खास बात यह है कि यहां की करेंसी "अजरबैजानी मनात" भारतीय रुपये के मुकाबले काफी मजबूत है.

वर्तमान विनिमय दर के अनुसार, 1 अजरबैजानी मनात की कीमत करीब 52.21 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर किसी को वहां 50,000 मनात की सैलरी मिलती है, तो भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 26 लाख रुपए सालाना (लगभग 2.17 लाख रुपए महीना) के बराबर बैठती है. यह सैलरी भारत में मिड लेवल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स या आईटी सेक्टर के कई जॉब्स से कहीं बेहतर कही जा सकती है.

कहां मिल रही हैं नौकरियां?

अजरबैजान में हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, आईटी और एजुकेशन सेक्टर में विदेशी कर्मचारियों की मांग बढ़ी है. भारतीय इंजीनियर, टीचर्स, डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए यहां कई जॉब्स ओपन हैं. खासतौर पर राजधानी बाकू (Baku) में बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, जो भारतीयों को बेहतर वेतन और रहने की सुविधाएं देती हैं.

रहने और खर्च का हिसाब

बाकू में किराया और सामान्य खर्च मिलाकर एक महीने का खर्च करीब 1000-1200 मनात के बीच आता है. खाने-पीने और ट्रांसपोर्ट सहित बाकी खर्च 800-1000 मनात तक होता है. इस तरह अगर आप 2000 मनात खर्च भी करते हैं, तो हर महीने करीब 48,000 मनात यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 25 लाख रुपए सालाना की बचत संभव है.

भारत से बेहतर है टैक्स और वर्क-लाइफ बैलेंस

अजरबैजान में आयकर दरें भारत की तुलना में कम हैं. 8 से 14 प्रतिशत तक की इनकम टैक्स दर के बीच में अधिकतर लोगों को टैक्स देना होता है. इसके अलावा, वहां का वर्क कल्चर शांत और व्यवस्थित माना जाता है ओवरटाइम कम और छुट्टियां ज्यादा. यही वजह है कि कई भारतीय युवा गल्फ देशों की जगह अब बाकू जैसे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं.

कैसे करें आवेदन?

अजरबैजान की कंपनियां ज्यादातर ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे LinkedIn, Indeed, और Glassdoor पर विदेशी कर्मचारियों के लिए जॉब्स पोस्ट करती हैं. कई भारतीय रिक्रूटमेंट एजेंसियां भी वहां की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. खासतौर पर इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और एजुकेशन फील्ड में भारतीय उम्मीदवारों को वीजा और रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाती है.

यह भी पढ़ें - DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI