अगर आप मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), जोधपुर ने नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर भर्ती निकाली है. एम्स जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है.

कुल कितनी वैकेंसी निकली हैं

AIIMS जोधपुर भर्ती 2026 के तहत कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पद, टेक्नीशियन के लिए 1 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद शामिल है.तीनों पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे.

नर्सिंग ऑफिसर के लिए योग्यता

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने 10+2 (साइंस) के साथ GNM डिप्लोमा किया है और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है.साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए.

टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता

टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार के पास रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स में बीएससी डिग्री और 2 साल का अनुभव होना चाहिए.वहीं,अगर किसी के पास संबंधित विषय में डिप्लोमा है, तो उसके लिए 3 साल का अनुभव जरूरी है.

डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है.इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए.



कितनी मिलेगी सैलरी

नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियन पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.वहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी तय की गई है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के जरिए किया जाएगा.शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तय स्थान पर उपस्थित होना होगा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना लगेगा

इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है. वहीं, अन्य सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा।

कैसे करें आवेदन

