हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीAIIMS जोधपुर में नौकरी का शानदार मौका, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी 40 हजार तक सैलरी;यहां जानें पूरी डिटेल्स

AIIMS जोधपुर में नौकरी का शानदार मौका, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी 40 हजार तक सैलरी;यहां जानें पूरी डिटेल्स

एम्स जोधपुर ने नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकाली है.इच्छुक उम्मीदवार 9 फरवरी से पहले आवेदन कर दें.जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Jan 2026 06:19 PM (IST)
अगर आप मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), जोधपुर ने नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर भर्ती निकाली है. एम्स जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है.

कुल कितनी वैकेंसी निकली हैं

AIIMS जोधपुर भर्ती 2026 के तहत कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पद, टेक्नीशियन के लिए 1 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद शामिल है.तीनों पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे.

नर्सिंग ऑफिसर के लिए योग्यता

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने 10+2 (साइंस) के साथ GNM डिप्लोमा किया है और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है.साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए.

टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता

टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार के पास रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स में बीएससी डिग्री और 2 साल का अनुभव होना चाहिए.वहीं,अगर किसी के पास संबंधित विषय में डिप्लोमा है, तो उसके लिए 3 साल का अनुभव जरूरी है.
डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है.इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए.

कितनी मिलेगी सैलरी

नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियन पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.वहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी तय की गई है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के जरिए किया जाएगा.शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तय स्थान पर उपस्थित होना होगा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना लगेगा

इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है. वहीं, अन्य सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा।

कैसे करें आवेदन

  • AIIMS जोधपुर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले aiimsjodhpur.edu.in वेबसाइट पर जायें.
  • इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाकर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन खोलें.
  • नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद Apply Online लिंक पर क्लिक करें.आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
  • फॉर्म का प्रिंट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 06:19 PM (IST)
AIIMS Jodhpur JObs AIIMS Jodhpur Recruitment
