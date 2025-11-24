ये हैं लाखों की सैलरी वाली 5 सरकारी नौकरियां! मिल गई तो पूरे खानदान की हो जाएगी मौज

आज के समय में हर युवा की पहली पसंद एक ऐसी सरकारी नौकरी होती है, जिसमें अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा, और लाइफटाइम सुविधाएं मिलें. अच्छी खबर यह है कि देश में इस वक्त कई बड़े विभागों ने शानदार भर्तियां निकाली हैं. इनमें टीचिंग से लेकर एयरफोर्स ऑफिसर, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर और स्कूल टीचर तक, हर क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. इनमें से कई नौकरियों में लाखों रुपये तक का सैलरी, कुछ में बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट से चयन, और कहीं फ्रेशर्स के लिए भी आवेदन का मौका है.

अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद खास है. सभी भर्तियों की तारीखें जारी हो चुकी हैं, इसलिए देर किए बिना आवेदन करना बेहतर होगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि लाखों की सैलरी वाली 5 सरकारी नौकरियां कौन सी हैं.

लाखों की सैलरी वाली 5 सरकारी नौकरियां कौन-सी?

1. CBSE–KVS–NVS में टीचर और नॉन-टीचिंग की बड़ी भर्ती - सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह उन उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं. इसके 14 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं. साथ ही आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 है. इसमें प्रिंसिपल पद की सैलरी 78,800 से 2,09,200 प्रति माह है. इसके अलावा योग्यता मास्टर डिग्री और B.Ed होना चाहिए. इसके आवेदन cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in वेबसाइट है. यह भर्ती उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छी है जो शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों में स्थायी नौकरी का फायदा उठाना चाहते हैं.

2. AFCAT 1 2026 भारतीय वायु सेना में ऑफिसर बनने का मौका - अगर आपका सपना एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का है, तो AFCAT आपके लिए परफेक्ट है. यह भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने का सबसे फेमस रास्ता है. इसके आवेदन की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है. इसके अलावा परीक्षा की डेट 31 जनवरी 2026 है. वहीं सैलरी 56,100 से 1,77,500 प्रतिमाह है. इसकी योग्यता 12वीं में PCM और ग्रेजुएशन है.इसके अलावा आवेदन वेबसाइट afcat.edcil.co.in है. इस भर्ती में शानदार सैलरी, प्रतिष्ठा, और एयरफोर्स की सुविधाएं मिलती हैं. युवाओं के लिए यह सपना पूरा करने जैसा मौका है.

3. SAIL MT भर्ती 2025 फ्रेश इंजीनियरों के लिए सुनहरा अवसर - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के 124 पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इंजीनियरिंग के नए पासआउट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं. इसमे आवेदन की योग्यता B.Tech है. इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान सैलरी लगभग 50,000 और अलाउंस है. वहीं ट्रेनिंग के बाद सैलरी 60,000 से 1,80,000 प्रतिमाह है. यह भर्ती इंजीनियरों के लिए जैकपॉट मानी जा रही है, क्योंकि शुरुआती करियर में ही बेहतरीन सैलरी और PSU में नौकरी का मौका मिलता है.

4. उत्तराखंड में 1,649 शिक्षक भर्ती बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट से चयन - उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में 1,649 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. इसकी योग्यता TET पास है. इसकी चयन प्रक्रिया सिर्फ मेरिट आधारित है. वहीं सैलरी 35,400 से 1,12,400 होगी. जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल हैं जो उम्मीदवार बिना परीक्षा वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे आसान और सुरक्षित मौका है.

5. बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 115 पद - अगर आप बैंक की अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया की SO भर्ती बेहद लाभदायक हो सकती है. इसके आवेदन 17 नवंबर से शुरू है. वहीं योग्यता B.E, B.Tech, MCA, MSc, PG और Oracle प्रमाणपत्र शामिल है. इसकी सैलरी 1,02,300 से 1,20,940 हो सकती है. यह नौकरी उन उम्मीदवारों के लिए आदर्श है जो आईटी या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं और बैंकिंग सेक्टर में उच्च वेतन वाली नौकरी चाहते हैं.

