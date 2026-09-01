वायुसेना में शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल

भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. वह भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल या उसके समकक्ष रैंक हासिल करने वाली पहली गैर-चिकित्सा महिला अधिकारी बन गई हैं. 1 सितंबर 2026 को उन्होंने एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) का पद संभाला.

शक्ति शर्मा की यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दिखाती है. तीन दशक से ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने वायुसेना के अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रक्षा से जुड़े कई संस्थागत कार्यों में योगदान दिया है.

1994 में वायुसेना में हुई थीं शामिल

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन मिला था. इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर हेडक्वार्टर सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर जिम्मेदारियां संभालीं.

अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने शिक्षा और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम किया. उन्होंने आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में IAF Chairs of Excellence स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन पहलों का उद्देश्य अकादमिक संस्थानों और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना था.

➡️In a historic milestone for the Indian Air Force Air Vice Marshal Shakti Sharma became the first woman officer (non-medical) in the Indian Defence Forces to attain the rank of Air Vice Marshal (or equivalent). On 01 September 2026, she assumed the appointment of Assistant Chief… pic.twitter.com/kIqjZT043d — PIB India (@PIB_India) September 1, 2026

सैनिक स्कूल की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी

शक्ति शर्मा के करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सैनिक स्कूल से जुड़ी है. वह तीनों सेनाओं में पहली महिला अधिकारी बनीं, जिन्होंने किसी सैनिक स्कूल की कमान संभाली. उन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला की प्रिंसिपल के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई. इस भूमिका में उन्होंने स्कूल के प्रशासन और शैक्षणिक व्यवस्था का नेतृत्व किया.

तीन दशक से ज्यादा का अनुभव

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को भारतीय वायुसेना में सेवा करते हुए तीन दशक से अधिक समय हो चुका है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियों के जरिए व्यापक अनुभव हासिल किया. उनकी नई नियुक्ति भी वायुसेना की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) के तौर पर वह शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों और नीतिगत जिम्मेदारियों को संभालेंगी.

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महिला अधिकारियों के लिए बनी नई मिसाल

शक्ति शर्मा की पदोन्नति को भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. गैर-चिकित्सा क्षेत्र में इस स्तर की रैंक तक पहुंचना उनके लंबे और प्रतिष्ठित सैन्य करियर की बड़ी उपलब्धि है. उनकी यह उपलब्धि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने का सपना देखती हैं. तीन दशक से अधिक की सेवा के बाद एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगी.

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