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हिंदी न्यूज़शिक्षावायुसेना में शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल

वायुसेना में शक्ति शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल

शक्ति शर्मा की यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दिखाती है. तीन दशक से ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने वायुसेना के अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 07:29 PM (IST)
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भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. वह भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल या उसके समकक्ष रैंक हासिल करने वाली पहली गैर-चिकित्सा महिला अधिकारी बन गई हैं. 1 सितंबर 2026 को उन्होंने एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) का पद संभाला.

शक्ति शर्मा की यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दिखाती है. तीन दशक से ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने वायुसेना के अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रक्षा से जुड़े कई संस्थागत कार्यों में योगदान दिया है.

1994 में वायुसेना में हुई थीं शामिल

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन मिला था. इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर हेडक्वार्टर सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर जिम्मेदारियां संभालीं.

अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने शिक्षा और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम किया. उन्होंने आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में IAF Chairs of Excellence स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन पहलों का उद्देश्य अकादमिक संस्थानों और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना था.

सैनिक स्कूल की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी

शक्ति शर्मा के करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सैनिक स्कूल से जुड़ी है. वह तीनों सेनाओं में पहली महिला अधिकारी बनीं, जिन्होंने किसी सैनिक स्कूल की कमान संभाली. उन्होंने सैनिक स्कूल कपूरथला की प्रिंसिपल के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई. इस भूमिका में उन्होंने स्कूल के प्रशासन और शैक्षणिक व्यवस्था का नेतृत्व किया.

तीन दशक से ज्यादा का अनुभव

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को भारतीय वायुसेना में सेवा करते हुए तीन दशक से अधिक समय हो चुका है. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियों के जरिए व्यापक अनुभव हासिल किया. उनकी नई नियुक्ति भी वायुसेना की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) के तौर पर वह शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों और नीतिगत जिम्मेदारियों को संभालेंगी.

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महिला अधिकारियों के लिए बनी नई मिसाल

शक्ति शर्मा की पदोन्नति को भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. गैर-चिकित्सा क्षेत्र में इस स्तर की रैंक तक पहुंचना उनके लंबे और प्रतिष्ठित सैन्य करियर की बड़ी उपलब्धि है. उनकी यह उपलब्धि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने का सपना देखती हैं. तीन दशक से अधिक की सेवा के बाद एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 07:29 PM (IST)
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