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हिंदी न्यूज़शिक्षाHigh Income Skills: आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये

High Income Skills: आज ही सीखना शुरू कर दें ये 5 स्किल्स, घर बैठे कमा लेंगे एक लाख रुपये

High Income Skills: आजकल हर छोटा-बड़ा बिजनेस ऑनलाइन मौजूद रहना चाहता है. डिजिटल मार्केटिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसमें एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स और कंटेंट मार्केटिंग शामिल है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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High Income Skills: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर में अब सिर्फ डिग्री होना ही सफलता की गारंटी नहीं रह गया है. कंपनियां अब ऐसे लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, जिनके पास काम की स्किल हो और जो तुरंत का काम करके रिजल्ट दे सके. इंटरनेट और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. आज युवा घर बैठे देश-विदेश के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं.
 
अगर आपके पास कोई मजबूत एक स्किल भी है और आप रोज कुछ घंटे देने को तैयार है तो फ्रीलांसिंग आपके लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बता दें कि आपको आज ही कौन सी पांच स्किल सीखना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप घर बैठे एक लाख तक कमा सकते हैं.

डिजिटल मार्केटिंग में बनाएं करियर

आज के समय में हर छोटा-बड़ा बिजनेस ऑनलाइन मौजूद रहना चाहता है. ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसमें एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स और कंटेंट मार्केटिंग जैसे कई हिस्से शामिल है. इन स्किल को सीखकर आप कंपनियां या क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं और घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हैं.

वीडियो एडिटिंग की डिमांड

यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के कारण वीडियो कंटेंट का चलन तेजी से बढ़ा है. इसके साथ ही वीडियो एडिटिंग स्किल रखने वालों की मांग भी काफी बढ़ गई है और जो लोग वीडियो शूट और एडिट करना जानते हैं, वह आसानी से फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेकर कमाई कर सकते हैं.

वेब डेवलपमेंट में है मौके

आज लगभग हर कंपनी को अपनी वेबसाइट की जरूरत होती है. ऐसे में वेब डेवलपमेंट एक हाई डिमांड स्किल बन चुका है. इसमें फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों तरह का काम शामिल होता है. एचटीएमएल, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट जैसी तकनीकों को सीख कर आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं और इस क्षेत्र में फ्रीलांस या जॉब के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

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डेटा एनालिस्ट की बढ़ती अहमियत

डिजिटल दुनिया में डेटा को सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है. डेटा एनालिस्ट का काम होता है. जानकारी को समझना और उसे उपयोगी इनसाइट्स में बदलना. कंपनी ऐसे प्रोफेशनल्स को अच्छी सैलरी देता है, जो डेटा के आधार पर सही फैसला लेने में मदद कर सके. इस क्षेत्र में स्किल सीखने वालों के लिए मौके लगातार बढ़ रहे हैं.
 
सोशल मीडिया मैनेजमेंट से कमाई

आज हर ब्रांड और बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बना रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया मैनेजर की भूमिका काफी अहम हो गई है. इसमें कंटेंट बनाना, पोस्ट शेड्यूल करना और ऑडियंस के साथ जुड़ाव बनाए रखना शामिल है. इस स्किल के जरिए भी घर बैठे काम करके अच्छी कमाई की जा सकती है.
 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Apr 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
High Income Skills Online Earn Money From Home Skills Freelancing Skills 2026 Digital Marketing Career
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