हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकिस स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है पुलिस ऑब्जर्वर, कितना मिलता है एक्स्ट्रा पैसा?

किस स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है पुलिस ऑब्जर्वर, कितना मिलता है एक्स्ट्रा पैसा?

पुलिस ऑब्जर्वर चुनाव आयोग द्वारा तैनात वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है, जो चुनाव क्षेत्र में कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और निष्पक्ष मतदान पर नजर रखता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Apr 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव का समय आते ही प्रशासन की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं. हर वोट सुरक्षित पड़े, माहौल शांत रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. इसके लिए चुनाव आयोग कई खास इंतजाम करता है. इन्हीं इंतजामों में एक अहम भूमिका होती है पुलिस ऑब्जर्वर की. हाल ही में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मतदान से ठीक 48 घंटे पहले पुलिस ऑब्जर्वर को बदले जाने की खबर ने इस पद को फिर चर्चा में ला दिया.

तृणमूल कांग्रेस ने स्थानीय पुलिस अधिकारी पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऑब्जर्वर बदलने का फैसला लिया. इस घटना के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर पुलिस ऑब्जर्वर होता कौन है, किस स्तर का अधिकारी इस जिम्मेदारी के लिए चुना जाता है और क्या उसे इसके लिए अलग से पैसा मिलता है.

दरअसल, पुलिस ऑब्जर्वर भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS का वरिष्ठ अधिकारी होता है, जिसे चुनाव आयोग किसी खास विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में तैनात करता है. उसका मुख्य काम होता है उस क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती, कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव से जुड़े सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखना. वह सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल बनाकर काम करता है ताकि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके. यह अधिकारी सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, इसलिए वह स्थानीय दबाव से मुक्त रहकर काम कर सकता है.

किसे बनाया जाता है पुलिस ऑब्जर्वर?

आमतौर पर एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर या उससे ऊपर के रैंक के IPS अधिकारियों को पुलिस ऑब्जर्वर बनाया जाता है. कई बार संवेदनशील इलाकों में डीआईजी या आईजी रैंक के अधिकारी भी इस भूमिका में तैनात किए जाते हैं. चुनाव आयोग ऐसे अफसरों को चुनता है जिनकी छवि साफ हो और जिनका पिछला रिकॉर्ड निष्पक्ष काम का रहा हो. यही वजह है कि इस पद पर अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारियों की तैनाती की जाती है.

क्या होती है जिम्मेदारी?

पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस बल की निगरानी तक सीमित नहीं होती. उसे संवेदनशील बूथों की पहचान करनी होती है, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर नजर रखनी होती है, शिकायत मिलने पर तुरंत रिपोर्ट तैयार करनी होती है और चुनाव आयोग को नियमित जानकारी देनी होती है. मतदान के दिन वह खास तौर पर कानून व्यवस्था पर नजर रखता है. अगर कहीं गड़बड़ी की आशंका हो, तो वह तुरंत कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने पर अधिकारी को चुनाव भत्ता दिया जाता है. इसमें एक माह की बेसिक पे के साथ-साथ यात्रा भत्ता, ठहरने की सुविधा या उसका खर्च और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल होती हैं.

यह भी पढ़ें- CBSE Class 12th Result 2026: CBSE बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं के नतीजे? इन तरीकों से चेक कर सकेंगे रिजल्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Apr 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Education ELections Police Observer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
किस स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है पुलिस ऑब्जर्वर, कितना मिलता है एक्स्ट्रा पैसा?
किस स्तर के अधिकारी को बनाया जाता है पुलिस ऑब्जर्वर, कितना मिलता है एक्स्ट्रा पैसा?
शिक्षा
UP Board 12th Result 2026 Live: ​यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स
UP Board 12th Result 2026 Live: ​यूपी बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स
शिक्षा
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
शिक्षा
SPG Commando: भारत के प्रधानमंत्री की करनी है सुरक्षा तो कैसे बन सकते हैं SPG कमांडो, क्या रहती हैं शर्तें
भारत के प्रधानमंत्री की करनी है सुरक्षा तो कैसे बन सकते हैं SPG कमांडो, क्या रहती हैं शर्तें
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
हेल्थ
Explained: क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, मध्यप्रदेश में पहली बार अलर्ट
क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, MP में पहली बार अलर्ट
इंडिया
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget