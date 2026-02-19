हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCTET की आंसर शीट कब तक होगी जारी? जानें डाउनलोड करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने का तरीका

CTET की आंसर शीट कब तक होगी जारी? जानें डाउनलोड करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने का तरीका

परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही उम्मीदवार अपने आंसर का मिलान करने और संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने के लिए प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा दी है. अब सभी उम्मीदवारों की नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि सीटीईटी की आंसर शीट (Answer Key) कब जारी होगी. परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड) में आयोजित की गई थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही उम्मीदवार अपने आंसर का मिलान करने और संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने के लिए प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं.

अच्छी बात यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर CTET फरवरी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने वाला है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने आंसर की जांच कर सकेंगे और अगर कोई गलती लगे तो ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि सीटीईटी की आंसर शीट कब तक जारी होगी और डाउनलोड करने से लेकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का तरीका क्या है. 

सीटीईटी आंसर की 2026 में क्या-क्या जारी होगा?

जब प्रोविजनल आंसर की जारी होगी, तब उम्मीदवारों को सिर्फ आंसर की ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.  जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की अलग-अलग, आंसर की उम्मीदवार की स्कैन की गई OMR शीट, रिस्पॉन्स शीट (जिसमें आपने जो उत्तर भरे हैं) और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का लिंक. इन सभी सुविधाओं की मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का सही मिलान कर सकेंगे. 

सीटीईटी की आंसर शीट कब तक होगी जारी?

सीबीएसई की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही आमतौर पर प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाती है. इसलिए उम्मीद है कि फरवरी 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह तक आंसर की जारी हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई अपडेट मिस न हो. 

CTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

1. आंसर की डाउनलोड करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं. 

2. होमपेज पर CTET Feb 2026 Answer Key / Response Sheet लिंक पर क्लिक करें. 

3. अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें. 

4. लॉगिन करते ही आपकी आंसर की और OMR शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. 

5. PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव या प्रिंट निकालकर रख लें.

OMR शीट और रिस्पॉन्स शीट कैसे देखें?

प्रोविजनल आंसर की के साथ ही उम्मीदवार अपनी स्कैन की हुई OMR शीट भी डाउनलोड कर सकेंगे. इससे आप यह देख पाएंगे कि आपने किस प्रश्न में कौन सा विकल्प भरा था.  रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक आंसर की का मिलान करके आप अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं. 

ऑब्जेक्शन दर्ज करने का तरीका

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है. ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें. Challenge Answer Key लिंक पर क्लिक करें. संबंधित प्रश्न चुनें. सही उत्तर के समर्थन में प्रमाण (Supporting Document) अपलोड करें. निर्धारित शुल्क जमा करें. प्रति प्रश्न 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी. बिना प्रमाण के दर्ज की गई ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं की जाएगी. बोर्ड द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम सभी ऑब्जेक्शनयों की जांच करेगी. अगर आपकी ऑब्जेक्शन सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा. 

फाइनल आंसर की और रिजल्ट कब आएगा?

सभी ऑब्जेक्शनयों की समीक्षा पूरी होने के बाद सीबीएसई फाइनल आंसर की जारी करेगा. फाइनल आंसर की के आधार पर ही CTET फरवरी 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. आमतौर पर प्रोविजनल आंसर की जारी होने के कुछ हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित कर दिया जाता है. 

यह भी पढ़ें - कब हुई थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत और किसने की, कब-कब रही विवादों में?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
CBSE CTET CTET February 2026 CTET Answer Key 2026 CTET Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CTET की आंसर शीट कब तक होगी जारी? जानें डाउनलोड करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने का तरीका
CTET की आंसर शीट कब तक होगी जारी? जानें डाउनलोड करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने का तरीका
शिक्षा
कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
शिक्षा
10वीं पास करते ही जरूर करें ये टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर में होगा इतना फायदा
10वीं पास करते ही जरूर करें ये टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर में होगा इतना फायदा
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget