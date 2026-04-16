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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10th Result 2026: ओडिशा की टीना रथ को 10वीं में मिले 500 में से 500 नंबर, पूरे देश में किया टॉप

CBSE 10th Result 2026: ओडिशा की टीना रथ को 10वीं में मिले 500 में से 500 नंबर, पूरे देश में किया टॉप

मदर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली टीना के पिता समीर कुमार रथ आईटी प्रोफेशनल हैं और मां रेणु प्रभा दास हैं. टीना ने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया. टीना को पांच विषयों में 100 में 100 अंक मिले.

By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Apr 2026 07:11 PM (IST)
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ओडिशा के पुरी जिले की रहने वाली टीना रथ ने सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा में कमाल कर दिखाया. उन्होंने कुल 500 अंकों में से पूरे 500 अंक हासिल किए, यानी 100 प्रतिशत नंबर. परीक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए, जिसके बाद टीना पूरे देश की टॉपर बन गई हैं. साथ ही, ओडिशा राज्य में भी उनका नाम सबसे ऊपर है.

इतने हैं टीना के नंबर

पुरी के मदर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली टीना के पिता समीर कुमार रथ आईटी प्रोफेशनल हैं और मां रेणु प्रभा दास हैं. टीना ने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया. टीना को पांच विषयों में 100 में 100 अंक मिले, जबकि गणित (स्टैंडर्ड) में उन्हें 99 अंक मिले. हालांकि, बेस्ट ऑफ फाइव के नियम के अनुसार उनके कुल 500 में 500 अंक बन गए.

क्या बनना चाहती हैं टीना?

टीना मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हैं और हार्ट सर्जन बनना चाहती हैं. वह कहती हैं कि वह डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहती हैं. स्कूल की फाउंडर और प्रिंसिपल ने टीना की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत नियमित और मेहनती छात्रा हैं. टीचर्स का सही मार्गदर्शन और माता-पिता का सहयोग उन्हें इस मुकाम तक ले आया.

कैसा रहा सीबीएसई का रिजल्ट?

सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में कुल पास प्रतिशत 93.70 रहा, जो पिछले साल के 93.66 प्रतिशत से ज्यादा है. इस परीक्षा में कुल 25,08,319 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 24,71,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 23,16,008 छात्र पास हो गए. यह आंकड़ा दिखाता है कि हर साल छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बोर्ड की पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है.

इतने बच्चों के नंबर 95 पर्सेंट से ज्यादा

इस बार बहुत अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या भी काफी ज्यादा रही. कुल 55,368 छात्रों ने 95 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल किए. इसके अलावा 2,21,574 छात्रों ने 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक हासिल किए. इसका मतलब यह है कि सफल छात्रों में करीब 8.96 प्रतिशत छात्र हाई स्कोरर रहे. कुल मिलाकर लगभग 2.75 लाख छात्र हाई अचीवर श्रेणी में आए.

कैसा रहा ओडिशा का रिजल्ट?

टीना की सफलता खास इसलिए है, क्योंकि उन्होंने हर विषय में लगभग परफेक्ट स्कोर किया. अंग्रेजी, सोशल साइंस, साइंस और आईटी में उन्हें पूरे 100 अंक मिले. गणित में सिर्फ एक अंक कम रहा, लेकिन कुल मिलाकर वह पूरे देश की टॉपर बन गईं. ओडिशा में भी उनका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. ओडिशा से करीब 65,204 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और वहां का पास प्रतिशत 96.27 प्रतिशत रहा.

ये भी पढ़ें: CBSE 10वीं के रिजल्ट में हर्षा ने कर दिया कमाल, 500 में 500 अंक लाकर रचा इतिहास

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About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 07:11 PM (IST)
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Cbse Result Cbse 10th Result CBSE 10th Result 2026
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