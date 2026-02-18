हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षामहज 21 साल की उम्र में IAS बन गई थी यह लड़की, जानें कैसे किया था यह कारनामा?

महज 21 साल की उम्र में IAS बन गई थी यह लड़की, जानें कैसे किया था यह कारनामा?

जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया. इतनी कम उम्र में आईएएस बनने वाली वे देश की सबसे युवा अधिकारियों में शामिल हो गईं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Feb 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है. तीन चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरने वाली इस परीक्षा में धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत की जरूरत होती है. 

ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी आस्था सिंह की है, जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया. इतनी कम उम्र में आईएएस बनने वाली वे देश की सबसे युवा अधिकारियों में शामिल हो गईं. उन्होंने वर्ष 2024 की परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक (AIR) 61 प्राप्त की, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. 

बचपन से ही पढ़ाई में आगे

आस्था सिंह मूल रूप से हरियाणा के पंचकूला की रहने वाली हैं, हालांकि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कुशाहा कनौरा गांव से जुड़े हुए हैं. उनके पिता बृजेश सिंह एक फार्मा कंपनी में क्वालिटी हेड के पद पर कार्यरत हैं. आस्था बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थीं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भोपाल और पंचकूला से पूरी की, स्कूल के दिनों से ही उनका लक्ष्य कुछ बड़ा करने का था. पढ़ाई के प्रति उनकी लगन ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई

स्कूल की पढ़ाई के बाद आस्था ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया. उन्होंने देश के प्रतिष्ठित कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, से अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, कॉलेज के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला कर लिया था, उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी थी. 

बिना कोचिंग के की तैयारी

आस्था की सफलता की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने UPSC की तैयारी बिना किसी कोचिंग के की, उन्होंने अपनी रणनीति खुद बनाई और सही स्रोतों का चयन किया. उन्होंने सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों से अपनी बुनियाद मजबूत की, इसके बाद राजनीति विज्ञान की तैयारी के लिए एम. लक्ष्मीकांत की किताब का सहारा लिया. उन्होंने सामान्य अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया और सीमित लेकिन भरोसेमंद किताबों से तैयारी की, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पास पहले प्रयास के लिए पूरा एक साल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने फाउंडेशन कोर्स जॉइन नहीं किया. उन्हें विश्वास था कि सही दिशा में मेहनत करके वे कम समय में भी सिलेबस पूरा कर सकती हैं. 

पहले ही प्रयास में पीसीएस में सफलता

UPSC से पहले आस्था ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दी. वर्ष 2024 में उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित एचसीएस परीक्षा में 31वीं रैंक हासिल की, उनका चयन हरियाणा सरकार में सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी (AETO) के रूप में हुआ.  इस पद पर कार्य करते हुए भी उन्होंने UPSC की तैयारी जारी रखी. नौकरी और पढ़ाई को साथ लेकर चलना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समय का सही यूज किया. 

UPSC में शानदार प्रदर्शन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में आस्था ने शानदार प्रदर्शन किया. जिसमें लिखित परीक्षा में 795 अंक, इंटरव्यू में 200 अंक और कुल अंक 995 हासिल किए. इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ उन्होंने AIR 61 हासिल की, उनकी इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में होने की पूरी संभावना है. 

यह भी पढ़ें: UP Board Exam 2026: आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Feb 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Aastha Singh Young IAS Officer IAS At 21 UPSC 2024
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
महज 21 साल की उम्र में IAS बन गई थी यह लड़की, जानें कैसे किया था यह कारनामा?
महज 21 साल की उम्र में IAS बन गई थी यह लड़की, जानें कैसे किया था यह कारनामा?
शिक्षा
अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ा रहा एच-1बी वीजा विवाद, जानें भारतीयों पर कितना असर?
अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ा रहा एच-1बी वीजा विवाद, जानें भारतीयों पर कितना असर?
शिक्षा
कब जारी होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट? एक क्लिक में जान लें सारे अपडेट्स
कब जारी होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट? एक क्लिक में जान लें सारे अपडेट्स
शिक्षा
दुबई में स्कूल जाने की उम्र में बड़ा बदलाव, अब FS1, FS2 और KG में किस उम्र के बच्चों को मिलेगा दाखिला?
दुबई में स्कूल जाने की उम्र में बड़ा बदलाव, अब FS1, FS2 और KG में किस उम्र के बच्चों को मिलेगा दाखिला?
Advertisement

वीडियोज

₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
Braj Ki Holi 2026: क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?
क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?
रिलेशनशिप
Relationship Communication: क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget