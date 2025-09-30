हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़CityPatna'राजभवन पहुंची प्रशांत किशोर की पार्टी...', बोले उदय सिंह- सम्राट चौधरी पर नहीं हुई कार्रवाई तो...

'राजभवन पहुंची प्रशांत किशोर की पार्टी...', बोले उदय सिंह- सम्राट चौधरी पर नहीं हुई कार्रवाई तो...

Uday Singh: जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन राज्यपाल तक पहुंचेगा. साथ ही हमें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भी भरोसा है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 30 Sep 2025 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंचा, लेकिन राज्यपाल से समय मिलने के बावजूद जन सुराज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो सकी. तब प्रतिनिधिमंडल उनके प्रधान सचिव को ज्ञापन और प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखा पत्र सौंप कर लौट गए.

राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने क्या कहा?

प्रतिनिधिमंडल में जेएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी और प्रदेश महासचिव किशोर कुमार शामिल थे. राजभवन से बाहर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हमने राज्यपाल के प्रधान सचिव को अपनी मांगों का ज्ञापन और साथ में आज ही प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र सौंपा है.

उदय सिंह ने कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन राज्यपाल तक पहुंचेगा. साथ ही अब हमें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा" 

उदय सिंह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझ पर भी उम्र छिपाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैंने नियमानुसार नामांकन के वक्त वही उम्र बताया है, जो वोटर लिस्ट में है. उम्र छिपाकर मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला था.

उन्होंने बताया कि जन सुराज पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि तारापुर थाना कांड संख्या 44/1995 में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार अभियुक्त बनाए गए तथा पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी भी हुई, किंतु उन्होंने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के सामने स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाकर स्वयं को नाबालिग बताकर जमानत प्राप्त की.

उदय सिंह ने कहा कि वर्ष 1999 में बिना विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य बने जब उन्हें कृषि विभाग में मंत्री बनाया गया, तब पी के सिन्हा की याचिका पर तत्कालीन बिहार के राज्यपाल ने उन्हें 25 वर्ष की आयु से कम होने के आधार पर मंत्री पद से हटा दिया. फिर वर्ष 2000 में सम्राट चौधरी परबत्ता विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़े और विधान सभा के सदस्य बने.

'वर्ष 2000 में हुआ था उनका निर्वाचन निरस्त'

उनकी सदस्यता को न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें सर्वोच न्यायालय ने वर्ष 2003 में अपना निर्णय दिया. आदेश में स्पष्ट किया कि जमानत प्राप्त करने के लिए सम्राट चौधरी ने वर्ष 1996 में अपनी आयु 16 वर्ष से कम दर्शाई थी. न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत विद्यालय के फर्जी दस्तावेजों को मानने से इंकार किया और इस आधार पर वर्ष 2000 में हुआ उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया गया.

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2005, नवंबर महीने के विधान सभा चुनाव में भी इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने उनकी उम्मीदवारी रद्द की थी. आश्चर्यजनक यह है कि वर्ष 2010 के विधान सभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष बताई और वर्ष 2020 के विधान परिषद चुनाव के लिए प्रस्तुत घोषणापत्र में उन्होंने अपनी आयु 51 वर्ष दर्ज की है, जबकि सर्वोच न्यायालय के अवलोकन के अनुसार यदि 1996 में उनकी आयु 16 वर्ष से कम थी. तो 2020 में उनकी आयु 40 वर्ष से भी कम होनी चाहिए.  

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी ने उक्त हत्याकांड से बचने के लिए स्वयं को नाबालिग दर्शाया और न्यायिक व्यवस्था को धोखे में रखा तथा पुनः वर्ष 2020 में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए झूठी जानकारी प्रस्तुत कर चुनाव जीता और उपमुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए.

इसलिए देश की लोकतांत्रिक एवं न्यायिक व्यवस्था में जनमानस का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सम्राट चौधरी को तत्काल उपमुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, हत्या और जलसाजी के मामले में तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले का उच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए.

ये भी पढ़ें: बिहार के नए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े, NDA की बनेगी सरकार या आएगी जन सुराज? जानें तेजस्वी का हाल

Published at : 30 Sep 2025 09:35 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary Prashant Kishor Jan Suraaj BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात, तेजस्वी पर क्या बोले?
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात, तेजस्वी पर क्या बोले?
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
नेवले ने सांप के साथ खेला खूनी खेल! जबड़ा नोचा और उतार दिया मौत के घाट, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
नेवले ने सांप के साथ खेला खूनी खेल! जबड़ा नोचा और उतार दिया मौत के घाट, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
जनरल नॉलेज
दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?
दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?
इंडिया
69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े... बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट
69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े... बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget