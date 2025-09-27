तेज प्रताप यादव को बीजेपी का सपोर्ट! कहा- 'तेजस्वी यादव ने उन्हें किनारे...'

तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी नई पार्टी और गठबंधन को लेकर काफी चर्चा में हैं. अब उनके विरोधी भी उनके समर्थन में उतर गए हैं. बीजेपी ने उनका समर्थन किया है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने शनिवार को कहा कि बड़ा बेटा होने के नाते आरजेडी पर अधिकार तेज प्रताप का था. उत्तराधिकारी वह होते, लेकिन तेजस्वी ने तेज प्रताप को किनारे लगा दिया.

तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि "तेजस्वी यादव से बहन मीसा और रोहिणी भी नाराज हैं. उनको हाशिये पर डाल दिया पार्टी में. अब पोस्टर से माता पिता लालू-राबड़ी को भी तेजस्वी ने गायब कर दिया. आरजेडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए हैं. पूरी पार्टी को अपनी गिरफ्त में लेकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा."

दरअसल तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का कई पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया है. उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह् ब्लैक बोर्ड भी मिल गया हे और वो लगातार अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी के अंदर जयचंदों के साजिश रचने की बात करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें भी पार्टी से निकाला गया और अब उनकी बहनों के भी साइड किया जा रहा है. तेज प्रताप इन सब बातों से काफी नाराज हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं.

चुनाव में आरजेडी को कितना नुकसान?

हालांकि उनकी नाराजगी तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव से है, जिन्हें लेकर वो कई बार इशारों में ही कह चुके हैं. उनका ये भी कहना है कि यही लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं. मेरी बहनों का अपमान हो रहा है और जनता इसका जवाब देगी. इन सब के बीच अब आरजेडी की विरोधी बीजेपी भी तेज प्रताप का समर्थन करने लगी है. अब देखना ये होगा इन सब बातों का चुनाव में आरजेडी को कितना नुकसान होता है.

