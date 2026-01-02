मुंबई: प्रेम संबंध के विवाद में महिला का खौफनाक कदम, प्रेमी के निजी अंग पर चाकू से किया हमला

मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट स्थित कलीना इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 25 वर्षीय शादीशुदा महिला ने कथित तौर पर अपने 44 वर्षीय प्रेमी को नए साल की मिठाई देने के बहाने घर बुलाकर उसके निजी अंग पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल व्यक्ति का सायन अस्पताल में इलाज जारी है. जबकि आरोपी महिला वारदात के बाद से फरार है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला पीड़ित के परिवार से रिश्तेदारी में है. वह पीड़ित की बहन की ननद बताई जा रही है. पीड़ित पिछले 18 वर्षों से सांताक्रूज ईस्ट में अपने परिवार के साथ रह रहा है और उसका आरोपी महिला के साथ पिछले छह से सात वर्षों से कथित प्रेम संबंध था.

पीड़ित पर शादी करने का दबाव बनाती थी महिला

पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला लगातार उस पर पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. बता दें कि इस मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर पीड़ित नवंबर 2025 में बिहार चला गया था. हालांकि, आरोपी महिला फोन पर उसे लगातार धमकियां देती रही. 19 दिसंबर को मुंबई लौटने के बाद पीड़ित ने उससे दूरी बनाए रखी और संपर्क से बचता रहा है.

महिला ने चाकू से युवक पर किया हमला

पुलिस के मुताबिक, 31 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे आरोपी महिला ने नए साल की मिठाई देने के बहाने पीड़ित को अपने घर बुलाया. उस समय उसके बच्चे सो रहे थे. आरोप है कि महिला ने पीड़ित से पैंट उतारने को कहा और फिर रसोई में जाकर सब्जी काटने वाला चाकू लाकर अचानक उसके निजी अंग पर हमला कर दिया.

फरार आरोपी महिला की जांच में जुटी पुलिस

गंभीर रूप से घायल और अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचा. उसके बेटे और दोस्तों की मदद से पहले उसे वीएन देसाई अस्पताल ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर होने पर सायन अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार चोट गहरी है और सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है. वाकोला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दिया है.

ये भी पढ़िए- राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेजप्रताप यादव, साथ में काटा केक