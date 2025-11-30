दादर स्टेशन पर बड़ा हादसा, टॉयलेट ढूंढते समय ट्रेन से गिरी NRI महिला, मौत

मुंबई घूमने आई लंदन निवासी एक एनआरआई महिला की मौत का मामला सामने आया है. दरअसल, महिला टॉयलेट तलाशते हुए गलती से मेल एक्सप्रेस में चढ़ीं और उतरते समय चलती ट्रेन से गिर गईं. यह हादसा 27 नवंबर की दोपहर 2:23 बजे मध्य रेलवे के दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर हुआ. लंदन में रहने वाली 66 वर्षीय महिला अपने पति बादशाह शेख और बेटे के साथ अंबरनाथ से लोकल लेकर दादर उतरी थीं. उन्हें एयरपोर्ट के लिए दूसरी लोकल पकड़नी थी.

प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिरने से मौत

प्राथमिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि महिला को शुगर की बीमारी थी. स्टेशन पर शौचायल नही दिखाई देने पर महिला स्टेशन पर खड़ी मेल एक्सप्रेस में टॉयलेट के लिए बेटे के साथ चढ़ गई. टॉयलेट कर जैसे ही महिला नीचे उतर रही थी इसी दौरान मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल पड़ी. बेटे ने उन्हें उतरने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने गैप में गिर गईं और चलती ट्रेन की चपेट में आ गईं. महिला को माथे पर गंभीर चोट लगने पर उन्हें घायल अवस्था में सायन अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई.

आपको बता दें कि हादसे से एक दिन बाद 28 नवंबर को दंपति की मुंबई से लंदन वापसी फ्लाइट थी. वे 27 तारीख को एयरपोर्ट के पास स्थित एक होटल में रुकने के लिए जा रही थी. इस मामले में दादर जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है.

30 साल से लंदन में रहता है परिवार

मृतक महिला के पति बादशाह शेख पहले अंबरनाथ में टोकरी पर घूमकर मछली बेचने का धंधा करते थे. बाद में नसीब ने साथ दिया तो दुबई गए. काम के प्रति ईमानदारी और कर्मठता देख मालिक उसे लंदन ले गए और वहीं पर शटल हो गए. करीब 30 साल से वह परिवार के साथ लंदन में ही शटल हैं. हर चार पांच साल में वह परिवार के साथ मुंबई और बैंगलोर अपने दोस्त और रिश्तेदारों से मिलने आते थे.

अंबरनाथ में मछली बेचने का धंधा करते थे इसलिए अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए परिवार के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने हर बार की तरह इस बार भी मुंबई आए हुए थे. मृतक के पति बादशाह मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले है. इसलिए पत्नी का पार्थिव शरीर हैदराबाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है.