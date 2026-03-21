महाराष्ट्र: भिवंडी में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

भिवंडी में राज्य आबकारी विभाग की कल्याण फ्लाइंग स्क्वाड ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए, नकली शराब बेचने वाले एक गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह अवैध शराब निर्माण इकाई भिवंडी के लोणार इलाके में स्थित एक आलीशान फार्महाउस से संचालित हो रही थी. मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, फ्लाइंग स्क्वाड ने अपने कल्याण प्रमुख दीपक पारब के नेतृत्व में भिवंडी-कोंगांव क्षेत्र में दो स्थानों पर छापे मारे, जिसमें फैक्ट्री स्थल भी शामिल था.

इन छापों के दौरान उन्होंने कुल 46.97 लाख रुपये का अवैध सामान जब्त किया. जिसमें गोवा से लाई गई शराब, नकली शराब से भरे जार, ब्रांडेड विदेशी शराब की बोतलें, बोतलों के ढक्कन, वाहन और मोबाइल फोन शामिल थे. इस मामले के संबंध में गिरोह के आठ सदस्यों को हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों को संदेह है कि इस गिरोह के गोवा से तार जुड़े हो सकते हैं और राज्य आबकारी विभाग की कल्याण फ्लाइंग स्क्वाड ने इस पहलू की जांच शुरू कर दी है.

फ्लाइंग स्क्वाड ने जब्त किया पूरा जखीरा

जानकारी के अनुसार, राज्य आबकारी विभाग की कल्याण फ्लाइंग स्क्वाड को एक विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी. बापगांव क्षेत्र के रास्ते नकली विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, कल्याण फ्लाइंग स्क्वाड ने बापगांव-सोनाले मार्ग पर एक जाल बिछाया. देर रात, दो कारें उस स्थान की ओर आती हुई दिखाई दीं. स्क्वाड को संदेह होने पर, वाहनों को रोका गया और उनकी गहन तलाशी ली गई. कारों के अंदर से अधिकारियों को नकली विदेशी शराब की एक खेप मिली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 18.12 लाख रुपये थी. फ्लाइंग स्क्वाड ने इस पूरे जखीरे को जब्त कर लिया और वाहनों में सवार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी.

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छापे के दौरान टीम ने जब्त किया अवैध सामान

पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्क्वाड ने बाद में भिवंडी के पास कोंगांव क्षेत्र में स्थित दो इमारतों पर छापे मारे. उस स्थान से बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब, शराब की खाली बोतलें और बोतलों के ढक्कन जब्त किए गए. इस जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि लोणार, भिवंडी में 'कठोर' नाम के एक व्यक्ति के फार्महाउस में नकली शराब, बोतलें और उससे जुड़ा काफी सामान जमा करके रखा गया था. इस जानकारी के आधार पर कल एक फ्लाइंग स्क्वॉड ने उस फार्महाउस पर छापा मारा. छापे के दौरान टीम ने कुल 27 लाख रुपये का अवैध सामान जब्त किया.

इसमें गोवा में बनी और बेचने के लिए रखी गई शराब की बोतलों के 240 बक्से, नकली शराब से भरे दस से बारह प्लास्टिक के जार, शराब की खाली बोतलें और बोतलों के ढक्कन शामिल थे. इस मामले के सिलसिले में आबकारी विभाग ने कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी भी सामने आई है कि इस गिरोह के आठ सदस्यों के तार गोवा राज्य से जुड़े हुए हैं.

कैसे बनाई जा रही थी नकली शराब

जानकारी के अनुसार, गोवा से महाराष्ट्र में शराब की बड़ी खेप की तस्करी कर रहे थे, जिससे वे राज्य के टैक्स से बच रहे थे. यह शराब जो असल में गोवा की बोतलों में थी. उसे अलग-अलग दूसरे ब्रांडों की खाली बोतलों में भरा जा रहा था. फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर, सील करके और दोबारा पैक करके उन्हें बेचने के लिए भेजा जा रहा था.

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