ट्रेन छूटने के डर से लोगों को स्टेशनों पर आपने भागम-भाग करते तो देखा ही होगा, लेकिन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हद तब हो गई जब एक कार ट्रेन के प्लेटफार्म तक सवारी को छोड़ने आ गई. जी हां, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर 27 जनवरी तड़के करीब 2 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हिमाचल प्रदेश नंबर की एक कार अचानक स्टेशन परिसर में घुसकर प्लेटफार्म तक पहुंच गई. इतना ही नहीं, कार प्लेटफार्म और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई. राहत की बात यह रही कि प्लेटफार्म नवीनीकरण कार्य के चलते बंद था, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

घटना कैसे हुई और कौन था शामिल?

कार में दो युवक सवार थे, जिनमें एक ड्राइवर और दूसरा यात्री था. यात्री को सुबह 2:17 बजे चलने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन पकड़नी थी. देर हो जाने के कारण दोनों जल्दबाजी में स्टेशन पहुंचे और यही जल्दबाजी इस घटना की वजह बनी.

आरपीएफ थाना प्रभारी मोहन लाल के अनुसार, कार चालक की पहचान विशाल धीमान के रूप में हुई है. चालक ने सड़क से कार को स्टेशन की उस दिशा में मोड़ दिया, जहां सामान्य तौर पर ट्रेनों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य किया जाता है. अंधेरा अधिक होने के कारण प्लेटफार्म नंबर-1 स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया और कार अनियंत्रित होकर प्लेटफार्म और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई.

प्लेटफार्म बंद होने से टली बड़ी अनहोनी

प्लेटफार्म नंबर-1 चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का सबसे व्यस्त प्लेटफार्म माना जाता है, जहां दिन-रात बड़ी संख्या में ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान होता है. इन दिनों निर्माण और नवीनीकरण कार्य के चलते यह प्लेटफार्म अस्थायी रूप से बंद था.

यदि यह प्लेटफार्म चालू स्थिति में होता, तो उस समय यात्रियों की मौजूदगी के कारण हादसा गंभीर रूप ले सकता था और जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफार्म बंद होने की वजह से न केवल यात्रियों की जान बची बल्कि रेल परिचालन भी किसी बड़े व्यवधान से बच गया.

आरपीएफ की कार्रवाई और जांच की स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे. स्टेशन पर मौजूद लोगों की मदद से कार को सावधानीपूर्वक प्लेटफार्म और ट्रैक के बीच से बाहर निकाला गया. इसके बाद वाहन को स्टेशन परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया गया.

आरपीएफ ने ड्राइवर की लापरवाही को देखते हुए दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आशंका जताई गई थी कि चालक नशे की हालत में हो सकता है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अमर उजाला के अनुसार, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन परिसर में प्रवेश के दौरान तय नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.