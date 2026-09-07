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हिंदी न्यूज़बिजनेसग्राहक ने देरी होने पर ट्रैक किया Zomato ऑर्डर, रास्ते में खाता मिला राइडर

ग्राहक ने देरी होने पर ट्रैक किया Zomato ऑर्डर, रास्ते में खाता मिला राइडर

गुरुग्राम में एक ग्राहक ने दावा किया कि ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी में देरी होने पर राइडर रास्ते में किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका खाना खाता मिला. ग्राहक ने तस्वीरें और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर की.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Sep 2026 05:45 PM (IST)
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ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के बाद ग्राहक आमतौर पर ऐप के जरिए डिलीवरी पार्टनर की लाइव लोकेशन देखते रहते हैं. हालांकि, ऑनलाइन खाना मंगाने के दौरान डिलीवरी में थोड़ी देरी होना आम बात है, लेकिन गुरुग्राम के एक ग्राहक के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर दिया. ग्राहक का दावा है कि काफी देर तक जब उसका ऑर्डर नहीं पहुंचा तो उसने ऐप पर ऑर्डर की लाइव लोकेशन देखी, तो डिलीवरी राइडर एक ही जगह पर काफी देर तक रुका हुआ था. 

ग्राहक ऋषभ कौशिक ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने डिलीवरी ट्रैकर के स्क्रीनशॉट और मौके की तस्वीरें भी पोस्ट कीं. यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा होने लगी है. 

क्या है पूरा मामला?

ग्राहक के पोस्ट के मुताबिक, उन्होंने रविवार रात करीब 10:58 बजे खड़क सिंह दा ढाबा से Zomato के जरिए खाना ऑर्डर किया था. ऑर्डर करने के बाद ऐप पर राइडर की लोकेशन  उनके आसपास दिखाई दे रही थी, लेकिन काफी देर बीतने के बावजूद खाना उनके पास नहीं पहुंचा. तब उसने ऐप पर राइडर की लाइव लोकेशन चेक की, जिसमें उन्होंने करीब 40 मिनट तक लोकेशन में कोई खास बदलाव नहीं देखा. लगातार इंतजार करने के बाद ऋषभ ने खुद उस जगह पर जाकर देखने का फैसला किया, जहां पर राइडर काफी देर से रुका था. 

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वहां पहुंचने के बाद उसने जो देखा, उसका दावा उसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया. उसके मुताबिक, डिलीवरी राइडर वहां एक दूसरे शख्स के साथ खाना कहा रहा था. बड़ी बात यह थी कि यह वही खाना था, जिसे उसने अपने लिए ऑर्डर किया था. 

खाने के पैकेट की तस्वीरें और ट्रैकर के स्क्रीनशॉट  किए शेयर 

ऋषभ कौशिक ने उस मौके की तस्वीरें भी खींच ली, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. पोस्ट की फोटो में खाने के पैकेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ खाना खाया हुआ नजर आ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने ऑर्डर ट्रैकिंग से जुड़े स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर शेयर किए.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Zomato Delivery Rider
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